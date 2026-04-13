Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 мая
- В Холмске много садоводов-любителей. Один из зачинателей садоводства в местных условиях – В. И. Леоненко. В его небольшом саду хорошо плодоносят яблони, вишни, сливы, ягоды. В прошлом году холмчанин собрал 200 кг яблок и 500 кг ягод.
- На Сахалине заготавливается много пушнины. Учитывая отдалённость нашей области, правительство разрешило оставлять на месте и перерабатывать на островных предприятиях шкурки чёрно-серебристой лисицы, зайца и морских животных. Выделка сырья будет производиться на Южно-Сахалинском кожевенном заводе. На швейной фабрике облпрома организуется специальный цех пошива меховой одежды из местного сырья. В этом году будет налажено производство воротников, горжеток и муфт из чёрно-серебристой лисицы, меховых пальто и головных уборов из нерпы и зайца.
22 мая
- Около 7 тыс. трудящихся Охинского района занимаются огородничеством. Рабочие и служащие конторы бурения № 2 Охинского нефтедобывающего цеха, управления внутрипромышленной железной дороги, артели им. 8 Марта и других предприятий завозят на поля удобрения, получают семена овощных культур. За счёт освоения целинных земель общая площадь под огородами увеличится на 200 га.
31 мая
- Сахалинское областное отделение Географического общества СССР и книжная редакция газеты «Советский Сахалин» подготовили к печати «Краткий путеводитель по Сахалину» с описаниями 10 туристических маршрутов по югу и северу острова. Они содержат сведения по геологии, ботанике и зоологии, а также данные исторического и географического характера. Описание маршрутов дополняют карты и фотографии.
(Продолжение следует).