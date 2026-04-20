Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 июня
- В Неделю леса на улицах Шахтёрска Углегорского района высажено около 4 тыс. декоративных деревьев. Они хорошо прижились. Жители Шахтёрска гордятся новым сквером, что разбит недалеко от средней школы.
23 июня
- Рассаду дынь и арбузов овощеводы колхоза им. Калинина пригородной зоны Холмска выращивали в торфоперегнойных горшочках в парниках. Ныне под арбузами будет занято 150 рам, почти в четыре раза больше, чем в прошлом году, под дынями – 50 рам. Кроме того, бахчевые будут выращиваться на утеплённых грядах.
- За последние годы в издательстве Академии наук СССР вышли интересные монографические работы научных сотрудников Сахалинского государственного комплексного научно-исследовательского института: А. И. Толмачёва «Геоботаническое районирование острова Сахалина» и К. Д. Степановой «Луга средней части Сахалина». Изучению птиц области посвящён труд А. И. Гизенко. В процессе работы над книгой автор совершил много экспедиционных поездок по Сахалину и Курилам, побывал на островах Тюлений и Монерон. Гизенко собрал коллекцию, превышающую 2 тыс. экземпляров птиц, относящихся к 18 отрядам.
(Продолжение следует).