Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

Слесарь-клепальщик Анатолий Дмитриченко пришёл на пункт механического осмотра станции Южно-Сахалинск два года назад. Комсомолец с первых дней работы обратил на себя внимание особенным трудолюбием и деловой хваткой. 250 – 300 процентов дневной нормы – его обычный показатель. НА СНИМКЕ: А. ДМИТРИЧЕНКО. Фото читателя газеты С. БУРЛЕВА.

15 июня

  • В Неделю леса на улицах Шахтёрска Углегорского района высажено около 4 тыс. декоративных деревьев. Они хорошо прижились. Жители Шахтёрска гордятся новым сквером, что разбит недалеко от средней школы.
Сельскохозяйственные артели имени Калинина, «Анива», имени Молотова Анивского района приступили к массовому севу кукурузы.
НА СНИМКЕ: агроном областного управления сельского хозяйства т. Вирич и член сельхозартели «Анива» т. Мажуга проверяют качество калибровки семян.
Фото Григория СОКОЛОВА.

23 июня

  • Рассаду дынь и арбузов овощеводы колхоза им. Калинина пригородной зоны Холмска выращивали в торфоперегнойных горшочках в парниках. Ныне под арбузами будет занято 150 рам, почти в четыре раза больше, чем в прошлом году, под дынями – 50 рам. Кроме того, бахчевые будут выращиваться на утеплённых грядах.
  • За последние годы в издательстве Академии наук СССР вышли интересные монографические работы научных сотрудников Сахалинского государственного комплексного научно-исследовательского института: А. И. Толмачёва «Геоботаническое районирование острова Сахалина» и К. Д. Степановой «Луга средней части Сахалина». Изучению птиц области посвящён труд А. И. Гизенко. В процессе работы над книгой автор совершил много экспедиционных поездок по Сахалину и Курилам, побывал на островах Тюлений и Монерон. Гизенко собрал коллекцию, превышающую 2 тыс. экземпляров птиц, относящихся к 18 отрядам.

(Продолжение следует).

 

