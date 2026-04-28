Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 июля
- В заливах Буссе и Измены колхозные рыбаки начали добычу анфельции. Корсаковскому агаровому комбинату сдано уже 2300 ц морских водорослей.
- На Байковском рыбокомбинате оборудован икорный цех. Мастер Кашнин изготовил для него специальные сита и инвентарь. Выпущено около 3 ц лососёвой икры – ястыковой и зернистой.
- В Поронайском педагогическом училище состоялся первый выпуск нового отряда учителей. После четырёхлетней учёбы 98 учащимся русского и корейского отделений вручены дипломы. Первый из них получила Валентина Хвощевская, окончившая училище с отличием. Тринадцать выпускников отмечены похвальными грамотами.
10 июля
- На Поронайском рыбокомбинате заканчивается сооружение цеха механизированного охлаждения камбалы. Пятью кранами рыба будет подаваться в мерные бункеры, а оттуда по гидрожелобам и транспортёрам – к местам уборки. Проектная производительность цеха – 2400 бочек за восьмичасовую смену.
- Молодёжь Сахалинской области по комсомольским путёвкам направляется на строительство цементного завода в Победино. В Чеховский райком ВЛКСМ поступили первые заявления комсомольцев с просьбой направить их на новостройку.
(Продолжение следует).