Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

Около десяти лет трудится в механической мастерской Эхабинского нефтедобывающего цеха токарь И. Щербинин. Большой производственный опыт, творческое отношение к труду позволяют ему ежемесячно выполнять задания на ремонте нефтяного оборудования более чем на 200 процентов. НА СНИМКЕ: токарь И. Щербинин за работой. Фото К. Петрова.

21 января

  • На Южно-Сахалинском рудоремонтном заводе комбината «Сахалинуголь» объявили конкурс на лучшее техническое усовершенствование и рационализаторское предложение. В соревновании участвуют рабочие ремонтно-механического, литейного, котельно-кузнечного и других цехов и отделов. Первая премия будет присуждена цеху или отделу, собравшему не менее 20 рацпредложений, дающих в сумме 40 тыс. рублей годовой экономии. Уже поступило 5 предложений. Авторы наиболее ценных из них – слесарь отдела главного механика Варныгаев и инженер-технолог Кривцов.

29 января

  • Вышкостроительная бригада треста «Дальнефтеразведка» получила задание перетащить буровую вышку высотой 41 м на расстояние 3 км. Вышкомонтажники обязались выполнить эту работу за 8 часов. Перетаскивали вышку семью тракторами, преодолевая по пути 12 крутых поворотов. Когда началась работа, мороз достигал 33 градусов. Через полчаса начался сильный буран, но вышку доставили на новую точку за 4,5 часа. Отличились вышкостроители Климков, Шляндин, трактористы Городов, Газизов и другие.

(Продолжение следует).

