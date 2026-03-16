Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 января
- В детском вагоне поезда № 51-52, курсирующего по маршруту Южно-Сахалинск – Ильинск, проводницей работает Лидия Сердюк. Этот вагон – лучший во всём составе. Лидия очень вежлива с пассажирами, внимательно следит за детьми. Заботится о том, чтобы пассажиры во время поездки не скучали. На этот случай у проводницы всегда припасены газеты и журналы.
2 февраля
- Холмский торг провёл выставку рыбных блюд, выпускаемых предприятиями общественного питания города. Всего было представлено 56 образцов. Из них – 22 приготовлены работниками закусочной № 2. Этому коллективу присуждено первое место.
- В центре Чехова открылась новая двухэтажная благоустроенная гостиница на 46 мест. В каждой комнате не более 3 – 4 мест. Все номера радиофицированы.
(Продолжение следует).