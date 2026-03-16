Понедельник, 16 марта, 2026
Домой ПРОЕКТЫ В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

Команда среднего рыболовного бота «Байкал» (старшина Ковган Твабин) – одна из лучших на Поронайском комбинате. Она делает 10 – 11 замётов за рабочий день при плане 7. И за счёт своевременной просушки увеличила срок службы трала. На снимке: Ковган Твабин. Фото А. ЛАВРИК.

14 января

  • В детском вагоне поезда № 51-52, курсирующего по маршруту Южно-Сахалинск – Ильинск, проводницей работает Лидия Сердюк. Этот вагон – лучший во всём составе. Лидия очень вежлива с пассажирами, внимательно следит за детьми. Заботится о том, чтобы пассажиры во время поездки не скучали. На этот случай у проводницы всегда припасены газеты и журналы.
В Южно-Сахалинском сов­хозе третий год работает дояркой Мария Никифоровна Кузнецова, ежегодно перевыполняет план надоя молока, заботливо ухаживает за всеми закреплёнными за нею коровами, строго соблюдает правила зоотехники. На снимке: доярка Мария Никифоровна Кузнецова. Фото Григория СОКОЛОВА.

2 февраля

  • Холмский торг провёл выставку рыбных блюд, выпускаемых предприятиями общественного питания города. Всего было представлено 56 образцов. Из них – 22 приготовлены работниками закусочной № 2. Этому коллективу присуждено первое место.
  • В центре Чехова открылась новая двухэтажная благоустроенная гостиница на 46 мест. В каждой комнате не более 3 – 4 мест. Все номера радиофицированы.

(Продолжение следует).

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
