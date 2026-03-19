Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

На механическом заводе Главсахалинрыбпрома идёт освоение новой продукции. Успешно трудится на сборке сетеярусоподъёмных лебёдок, а также траловых леб¸док для рыболовных судов слесарь Пётр Кузьмич Заярный. Он систематически перевыполняет нормы выработки в два – два с половиной раза. НА СНИМКЕ: П. К. Заярный. Фото В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

3 февраля

  • Ремонтники Углегорской МТС Шевардин, Русанов, Брагин только за сч¸т уплотнения рабочего времени и лучшей организации рабочего места сократили время ремонта моторов почти в два раза. Они ремонтируют мотор за 48 часов вместо 92-х по норме. Хорошо трудятся токари Сычёв, Костюк и Топорков, выполняющие по 1,5 – 2 нормы в смену.

5 февраля

  • Коллектив завода «Антоново» Яблочного рыбокомбината получил хороший подарок. Строители сдали клуб на 250  мест.

8 февраля

  • Главный инженер Сахалинского морского пароходства  П¸тр Филиппович Лиманчук начал трудовую деятельность на флоте 30 лет назад. Был матросом, машинистом,  мотористом. Избороздил на различных судах многие моря и океаны. За безупречную службу на флоте советское правительство наградило Лиманчука орденом Ленина. Петру Филипповичу  50 лет.  Министр морского флота тов. Бокаев в связи с юбилеем наградил Петра Филипповича грамотой министерства и денежной премией.
  • Колхозники артели «Четвёртая пятилетка» Невельского района запланировали строительство скотного двора, свинарника и  птичника на 500 голов. Кроме того, намечено сдать в эксплуатацию 15 однокомнатных жилых домов. Специальная бригада под руководством Кима заготовила 900 кубометров леса. А к началу строительства колхоз будет иметь  не менее  2 тыс. кубометров древесины.

(Продолжение следует).

