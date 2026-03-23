Понедельник, 23 марта, 2026
Домой ПРОЕКТЫ В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

Тысячи тонн разнообразной продукции ежегодно обрабатываются на Невельском холодильнике морского рыбного порта. В его камерах в любое время года над¸жно хранятся мясные и рыбные продукты, свежие фрукты, консервы. Бесперебойная работа холодильника зависит прежде всего от его сердца – компрессорного цеха. Небольшой дружный коллектив этого цеха вот уже четыре года работает без единой аварии. Чётко и безотказно действуют здесь механизмы. На снимке: машинист компрессорного цеха Н. Прокофьев (справа) и его помощник А. Беляев. Фото В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

4 марта

  • На 17 предприятиях Горнозаводска большой популярностью пользуются сатирические газеты. Всегда оживлённо бывает у выпусков  «Крокодила» и «Прожектора» на рыбокомбинате. Живой интерес вызывают газеты, выпускаемые на автобазе, в торге и других организациях. Раздел сатиры есть в еженедельной районной световой газете.

10 марта

  • Впервые Мария Сергеевна Шешегова поступила в  типографию в 1916 году. Тогда ей было 15 лет, с той поры она работает наборщиком. Полюбив свою профессию, она стала высококвалифицированным полиграфистом и обучила 20 человек. Недавно коллектив Поронайской типографии отметил 40-летие трудовой деятельности Марии Сергеевны. Ей вручили  именной альбом и денежную премию.

13 марта

  • На Сахалине и Курильских островах действуют  13 рыбоводных заводов. В этом году к лососёвой путине их количество увеличится вдвое, поскольку начнётся строительство 10 рыбоводных заводов на Курилах. Их годовая мощность превысит 200 млн икринок. К концу шестой пятилетки на рыбоводных заводах области будут закладываться на инкубацию 650 млн икринок лососёвых рыб – в  три раза больше, чем в 1955 году. За счёт промышленного рыборазведения промысловые запасы симы, горбуши, кижуча в наших водах  увеличатся на 150 тыс. ц.

(Продолжение следует).

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ