Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 марта
- На 17 предприятиях Горнозаводска большой популярностью пользуются сатирические газеты. Всегда оживлённо бывает у выпусков «Крокодила» и «Прожектора» на рыбокомбинате. Живой интерес вызывают газеты, выпускаемые на автобазе, в торге и других организациях. Раздел сатиры есть в еженедельной районной световой газете.
10 марта
- Впервые Мария Сергеевна Шешегова поступила в типографию в 1916 году. Тогда ей было 15 лет, с той поры она работает наборщиком. Полюбив свою профессию, она стала высококвалифицированным полиграфистом и обучила 20 человек. Недавно коллектив Поронайской типографии отметил 40-летие трудовой деятельности Марии Сергеевны. Ей вручили именной альбом и денежную премию.
13 марта
- На Сахалине и Курильских островах действуют 13 рыбоводных заводов. В этом году к лососёвой путине их количество увеличится вдвое, поскольку начнётся строительство 10 рыбоводных заводов на Курилах. Их годовая мощность превысит 200 млн икринок. К концу шестой пятилетки на рыбоводных заводах области будут закладываться на инкубацию 650 млн икринок лососёвых рыб – в три раза больше, чем в 1955 году. За счёт промышленного рыборазведения промысловые запасы симы, горбуши, кижуча в наших водах увеличатся на 150 тыс. ц.
(Продолжение следует).