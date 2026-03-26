Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 марта
- Овощеводческие звенья Углегорска, руководят которыми Коковихина, Краснова, Сучкова и Глухова из совхоза им. Ульянова, начали сев в парниках. Они заложили более 40 рам под раннюю капусту. Одновременно овощеводы продолжают делать питательные кубики для выращивания рассады.
18 марта
- В Углегорском порту поднят флаг навигации. Первым на рейде встал на выгрузку пароход «Ильмень». Среди грузчиков порта развернулось социалистическое соревнование за скоростную обработку судна. Бригада грузчиков Дубинчика ежедневно перевыполняет нормы. Бесперебойно водит плашкоуты с бумагой команда буксирного катера № 112 капитана Карпцева.
21 марта
- На свиноферме колхоза «Четвёртая пятилетка» Поронайского района четвёртый год трудится Колотилина. За это время она вырастила и сберегла около половины поголовья свиней. В прошлом году она получила от свиноматок более 200 поросят и добилась хороших привесов. Это дало ей право участвовать во всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Вернувшись из Москвы, она ввела на ферме новый распорядок дня и рацион кормления. Это принесло новый успех. Колотилина в среднем получила от 10 свиноматок по 10 поросят.
5 апреля
- Холмск в лесах новостроек. Воздвигаются новые цеха предприятий, жилые дома, культурно-бытовые учреждения. За последние три года только коллектив стройуправления «Сахалинморстрой» сдал в эксплуатацию 57 жилых домов, административные здания, среднюю школу, 16 объектов, в том числе инфекционную больницу, поликлинику водников, три магазина. В текущем году коллектив возводит 15 жилых домов, здание электростанции, кирпичный завод, клуб моряков и завершает строительство стадиона.
- В Красногорске вступил в строй пивоваренный завод. Предприятие оснащено новым оборудованием, все трудоёмкие процессы механизированы.
8 апреля
- Из Невельского морского рыбного порта вышел во Владивосток рефрижератор «Волхов». На борту судна около 700 т малосольной первосортной сельди. Продукция отгружена Невельским комбинатом.
(Продолжение следует).