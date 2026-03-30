Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 апреля
- Учащиеся школы № 16 Южно-Сахалинска обратились к морякам парохода «Ворошилов» с просьбой помочь им наладить переписку с китайскими школьниками. Когда судно прибыло в порт Дальний, капитан судна Дмитриенко и первый помощник капитана Бурилов пришли в одну из средних школ города и сообщили о желании школьников Сахалина переписываться с китайскими учащимися.
- Школьников пригласили на борт корабля. Одна из девочек – от имени товарищей обратилась к советским морякам с просьбой передать горячий пионерский привет и подарки китайских школьников учащимся 16-й школы. В кают-компании появились альбом с орнаментами и рисунками школьников, набор слесарных инструментов и другие подарки. Капитан Дмитриенко горячо поблагодарил китайских пионеров за подарки и обещал передать их по назначению.
(Продолжение следует).