Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

Рабочий объединения «Дальнефть» А. Гурин успешно трудится верховым на 20-метровой высоте в одной из вахт передовой бригады бурового мастера Р. Кукушкина. НА СНИМКЕ: верховой А. Гурин за спуском инструмента. Фото читателя газеты К. ПЕТРОВА.

12 апреля

  • Учащиеся школы № 16 Южно-Сахалинска обратились к морякам парохода «Ворошилов» с просьбой помочь им наладить переписку с китайскими школьниками. Когда судно прибыло в порт Дальний, капитан судна Дмитриенко и первый помощник капитана Бурилов пришли в одну из средних школ города и сообщили о желании школьников Сахалина переписываться с китайскими учащимися.
  • Школьников пригласили на борт корабля. Одна из девочек – от имени товарищей обратилась к советским морякам с просьбой передать горячий пионерский привет и подарки китайских школьников учащимся 16-й школы. В кают-компании появились альбом с орнаментами и рисунками школьников, набор слесарных инструментов и другие подарки. Капитан Дмитриенко горячо поблагодарил китайских пионеров за подарки и обещал передать их по назначению.

(Продолжение следует).

