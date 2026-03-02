Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 января
- Розы, гладиолусы, лилии и другие цветы уже давно перестали быть редкостью в областном центре. В 1955 году коллекция роз, например, достигла 100 сортов и теперь является самой крупной на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Большой победой наших цветоводов стало выведение 67 «кандидатов» в новые сахалинские сорта.
5 января
- Рыбаки-колхозники, обслуживаемые Правдинской МРС, успешно ведут промысел трески и крабов. Команды рыболовных ботов тов. Мараховского и Лагерева делают за день 7 – 8 тралений и доставляют на берег до 60 ц рыбы и крабов.
6 января
- До последнего времени целлюлозу получали из ели и сосны, даурская лиственница совершенно не использовалась. Многолетние совместные опыты кафедры химии древесины и целлюлозы Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова под руководством профессора Никитина показали возможность получения целлюлозы из даурской лиственницы. В открытии этого нового способа деятельное участие принимала выпускница Ленинградской лесотехнической академии инженер Поронайского целлюлозно-бумажного комбината К. Иванова. Новшество открывает широкие перспективы для дальнейшего развития целлюлозно-бумажной промышленности области.
7 января
- Большой золотой медалью главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки награждена доярка Сахалинской государственной комплексной сельскохозяйственной опытной станции Мария Николаевна Бахина. В среднем она получила от каждой из 9 коров 6069 кг молока. Её премировали радиоприёмником «Балтика».
- Доярка колхоза имени Кирова Чеховского района Пелагея Ивановна Катаева за получение 3125 кг молока в среднем от каждой из 9 коров отмечена Большой золотой медалью и премирована швейной машиной. Доярка совхоза «Южно-Сахалинский» Анна Яковлевна Самойленко, надоившая в среднем от каждой из 10 коров 4682 кг молока, также награждена Большой золотой медалью и премирована часами «Звезда».
(Продолжение следует).