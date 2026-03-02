Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

Вторник, 3 марта, 2026
В колхозе «Курильский рыбак» старшина рыболовного судна Николай Александрович Трофимов пользуется заслуженной славой и уважением. Требовательный к себе, он требует и от членов судовой команды хозяйского подхода к делу, образцового ухода за судном. Команда Н. А. Трофимова выполнила два годовых плана.

1 января

  • Розы, гладиолусы, лилии и другие цветы уже давно перестали быть редкостью в областном центре. В 1955 году коллекция роз, например, достигла 100 сортов и теперь является самой крупной на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Большой победой наших цветоводов стало выведение 67 «кандидатов» в новые сахалинские сорта.

5 января

  • Рыбаки-колхозники, обслуживаемые Правдинской МРС, успешно ведут промысел трески и крабов. Команды рыболовных ботов тов. Мараховского и Лагерева делают за день 7 – 8 тралений и доставляют на берег до 60 ц рыбы и крабов.

6 января

  • До последнего времени целлюлозу получали из ели и сосны, даурская лиственница совершенно не использовалась. Многолетние совместные опыты кафедры химии древесины и целлюлозы Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова под руководством профессора Никитина показали возможность получения целлюлозы из даурской лиственницы. В открытии этого нового способа деятельное участие принимала выпускница Ленинградской лесотехнической академии инженер Поронайского целлюлозно-бумажного комбината К. Иванова. Новшество открывает широкие перспективы для дальнейшего развития целлюлозно-бумажной промышленности области.
На Южно-Сахалинском зверокомбинате заслуженным уважением пользуется зоотехник Мария Ульяновна Чирикова. Норковая секция, в которой она работает, – одна из лучших на комбинате.
Фото Григория СОКОЛОВА.

7 января

  • Большой золотой медалью главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки награждена доярка Сахалинской государственной комплексной сельскохозяйственной опытной станции Мария Николаевна Бахина. В среднем она получила от каждой из 9 коров 6069 кг молока. Её премировали радиоприёмником «Балтика».
  • Доярка колхоза имени Кирова Чеховского района Пелагея Ивановна Катаева за получение 3125 кг молока в среднем от каждой из 9 коров отмечена Большой золотой медалью и премирована швейной машиной. Доярка совхоза «Южно-Сахалинский» Анна Яковлевна Самойленко, надоившая в среднем от каждой из 10 коров 4682 кг молока, также награждена Большой золотой медалью и премирована часами «Звезда».

(Продолжение следует).

