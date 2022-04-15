Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)

20 июля
- Богатый урожай пшеницы, овса, ячменя, гречихи зреет на участках полеводческого звена Анны Филипповны Афанасьевой из колхоза «Путь Ленина» Макаровского района. Это лучшие посевы в колхозе. Звено дважды пропололо зерновые и приступило к их подкормке.
24 июля
- Коллектив Кировского леспромхоза положил начало новому большому делу – выращиванию на Сахалине ценных древесных пород. Весной этого года посеяно по 0,07 гектара корейского кедра и амурского ясеня, подготовлено 2 гектара земли для посева других ценных пород деревьев.
27 июля
- В районе Корсакова находятся заводы по производству агар-агара – ценного сырья для пищевой промышленности. Сейчас на заводах идут последние приготовления к уборке агара со стеллажей и очистке его от металлических примесей. Благодаря усовершенствованию технологического процесса, применению искусственного дождевания в этом году агаровые заводы добились повышенного качества продукции. Весь агар-агар будет сдан высшим и первым сортом.
29 июля
- В начале июня был заложен фундамент школы на Таранайском лесозаготовительном пункте, куда прибыли переселенцы. Сейчас уже возводится крыша. К началу учебного года школа будет полностью отделана. Параллельно ведется изготовление школьной мебели, заготовка топлива для школы и строительство квартир для учителей.
30 июля
- Трудящиеся г. Невельска рады восстановлению стрелкового тира. Ныне тир стал одним из самых излюбленных спортивных мест города. Особенно многолюдно в тире по воскресеньям. В день отдыха сюда приходит много горожан испытать твердость руки и меткость глаза при стрельбе из мелкокалиберного оружия.
- В текущем году колхозники сельскохозяйственной артели им. Кирова Кировского района создали ягодную плантацию и впервые высадили на ней клубнику. Осенью намечено посадить значительное количество смородины. Плантация огорожена и содержится в образцовом порядке.
31 июля
- Невельская судорембаза оказала большую помощь индивидуальным застройщикам. Лучшим стахановцам отпущены средства, материалы для быстрейшей постройки домов. В новом жилье установлены русские печи, проведены электрический свет и радио.
- Комсомольцы Углегорского промкомбината организовали на предприятии библиотеку, собрав около 400 книг. Поступление литературы продолжается. В скором времени при библиотеке появится читальный зал.
(Продолжение следует).