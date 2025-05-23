Художники проекта «Взгляды» создадут на Сахалине более 40 объектов уличного искусства

Участники второго сезона проекта “Взгляды” по развитию уличного искусства на Сахалине создадут более 40 новых арт-объектов и муралов в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба программы. Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут как известные, так и начинающие художники и архитекторы из любого города России.

– Команда приглашает художников к созданию в городской среде объемных проектов (скульптура, инсталляция), отражающих локальную идентичность города и связанных с культурно-историческим контекстом Сахалина. Тема второго сезона – “Система координат”. По итогам конкурса будет выбрано 6 победителей, каждому из которых будет предложен грант на реализацию проекта до 4 млн руб. в зависимости от сложности и масштаба идеи, – говорится в сообщении.

Прием заявок будет проходить до 20 июня. Участников проекта отберет экспертный совет, в который вошли кураторы, урбанисты, архитекторы.

– В прошлом году мы сделали первый шаг, пригласив на Сахалин почти 40 художников, которые создали более 50 муралов. В 2025 году у проекта будет новая механика: он объединит конкурс по созданию объемных арт-объектов и кураторский проект, в ходе которого в Южно-Сахалинске будут созданы новые муралы. Также будет продолжена работа с местным населением – запланированы лекции, мастер-классы и встречи с жителями домов, участвующих в программе, – приводит пресс-служба слова куратора проекта “Взгляды” Александра Мущенко.

В общей сложности по итогам работы в 2025 году планируется создание более 40 новых объектов уличного искусства, которые разместятся как на центральных улицах Южно-Сахалинска, так и в других районах.

Цель программы – развитие современной городской среды Сахалинской области и объединение представителей креативных индустрий, работающих над улучшением культурной среды региона.

(ТАСС).