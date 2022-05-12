Хулиган из Японского моря. Что с погодой?

Многие сахалинцы, предвкушая содержательный отдых на даче на выходных, огорчились, заглянув на сайты с прогнозами погоды. Электронные ресурсы пророчили заметное похолодание, да еще и с дождями. И в субботу, и в воскресенье. Так что же, пропали субботние посадки на грядках и воскресные шашлыки?

В региональном управлении гидрометеослужбы поспешили утешить: не все так плохо. По словам начальника отдела метеопрогнозов Евгении Сомовой, как раз к выходным в наши широты пожалует циклон из Японского моря. Он быстро движется на север и минует Сахалин в течение суток.

Траектория пройдет так, что над островом будет перемещаться самый центр атмосферной воронки, поэтому сильные порывы ветра не ожидаются. Осадки будут в основном умеренные, но сильные лишь местами. Локально из туч может пролиться на землю до 15 миллиметров небесной влаги.

В Южно-Сахалинске в предстоящую субботу 14 мая погода будет прохладной, температура воздуха днем не поднимется выше 7-9 градусов, а ночью – 2-4 градусов. Ветер ожидается несущественный – 7-12 метров в секунду, преимущественно северного направления.

Основные осадки выпадут ночью, а в воскресенье, погода быстро наладится. День пройдет без осадков, ветер сменит направление на западное. Температура воздуха поднимется до 15 – 17 градусов. Так что будет возможность и на грядках поработать, и шашлык приготовить!

Семен РЕЧКИН.