И Болонская система ушла. Что это значит для университетов? И останется ли ЕГЭ?

Замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы.

Болонский процесс – это движение по созданию единого Европейского пространства высшего образования. Процесс запустили в 1999 году.

Какой была Болонская система в России

В Болонской системе есть первая ступень высшего образования – бакалавриат, следом – магистратура и последняя – докторантура. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. При этом в России продолжается обучение по программе специалитета (обучение длится 5 – 6 лет).

При ней после окончания бакалавриата можно было пойти в магистратуру не по такой же специализации, а по смежной и развиваться уже в другом направлении. Также для продолжения обучения по магистерской программе в другом вузе студентам не нужно сдавать дополнительные экзамены, кроме вступительных.

Студенты могут самостоятельно выбирать предметы, но обязаны заработать определенное число баллов, от суммы которых зависит допуск к экзаменам.

В целом же Россия так до конца и не вписалась в Болонскую систему, ограничившись признанием ученых степеней и внедрением двухуровневого высшего образования.

Отказ от Болонской системы

Отказ России от Болонской системы может означать возвращение в вузы специалитета. Эта классическая форма высшего образования с минимальными изменениями действовала в России на протяжении почти всего периода СССР и до 2000-х, а кое-где сохранилась до сих пор. Она включает в себя полный курс теоретических знаний и практических навыков по выбранной специальности. Обучение по такой программе длится 5 – 6 лет.

Эксперты о Болонской системе

О выходе российских вузов из Болонской системы и о том, как это отразится на качестве образования в СахГУ, рассказала профессор кафедры русского языка и литературы СахГУ Елена Иконникова.

– Как в СахГУ была реализована Болонская система образования?

– Применялась балльная система, которая, я думаю, не исчезнет, как и форма единого государственного экзамена для поступления в вуз. В программах студентов педагогического образования СахГУ количество часов, отводимых практике в школе, достаточно велико. Студенты выходят на длительную по времени практику уже на первом курсе. Во время моего студенчества теория была важнее практики. Поэтому она появлялась на старших курсах, когда студенты уже обладали устойчивыми знаниями.

– Какие, по вашему мнению, есть плюсы и минусы у Болонской системы?

– По-моему, главный плюс состоял в открытости обучения и возможности слушать теоретические дисциплины не только в стенах вуза, в котором получает образование студент, но и в других учебных заведениях. Но в период пандемии это стало возможным и дистанционно. Знаю, что многие вузы размещают на своих порталах лекции ведущих преподавателей. И к такому ресурсу может обратиться любой студент.

Появление магистратуры в России рассматриваю как преимущество и как необходимую ступень для послевузовского образования, за которым наиболее увлеченные могут продолжить обучение в аспирантуре, а позже и в докторантуре. Образовательная система никогда не была застывшей. То, что приносит результаты, внедрялось прежде и будет внедряться сегодня.

– Продолжат ли студенты на вторых-третьих курсах учиться по Болонской системе или их учебный процесс в новом году поменяется?

– Думаю, что пока еще ни наши студенты, ни преподаватели не ощутили существенных перемен, ведь они будут определяться новым законом, который, вероятно, появится в ближайшее время. У наших студентов, которые изучают русский язык и литературу, учебный процесс не изменится, потому что у них сохранялся специалитет.

– Как может измениться качество образования?

– Наверное, сначала общество должно пережить период дискуссий, на основе которых появятся регламентирующие образование документы и законопроект. От этого будет зависеть и дальнейший вектор образования.

Приемная комиссия

По словам секретаря приемной комиссии СахГУ Александра Багдасарянова, условия приема на обучение на период 2022/2023 года не изменятся.

Бакалавриат и магистратура останутся, но для некоторых направлений будет вводиться специалитет, который применяется и сейчас.

Зарубежные вузы продолжат признавать российские дипломы. Между государствами существует соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании.

А что насчет ЕГЭ?

– Проведение ЕГЭ сохранится и при переходе к национальной системе высшего образования, так как экзамен не является частью Болонской системы, а построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования, – сообщил Рособрнадзор.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.