И чемпионка мира – первокурсница! Впервые в СахГУ набрали столь «звездный» курс по профилю «физическая культура»

Из 24 первокурсников 20 зачислены на бюджетную основу. Преподаватели кафедры физкультуры и спорта института психологии и педагогики уже на первой встрече со студентами отметили высокий уровень их спортивной подготовки. София Надыршина – мастер спорта международного класса, самая юная чемпионка мира по сноуборду. В сноуборде специализируется также кандидат в мастера спорта Всеволод Щеглов.

Среди представителей единоборств – кандидаты в мастера спорта Андрей Каперцев (самбо), Артем Люблин (греко-римская борьба), Дарья Попова (тхэквондо), Даниил Петраков, Никита Большаков, Сон Чен Су (все – карате-до сетокан).

Первые разряды у горнолыжника Артема Хе, спортивной гимнастки Алисы Морозовой, биатлонистки Екатерины Крюковой и других. Есть ребята с неплохими спортивными достижениями в волейболе, вольной борьбе, женском футболе, бадминтоне, баскетболе.

Стаж спортивных занятий у первокурсников – от шести до двенадцати лет. Каждый второй – из Южно-Сахалинска. Есть среди поступивших выпускники городских школ Корсакова, Томари, Анивы, Холмска и Александровска-Сахалинского, а также сельских – из Быкова и Троицкого (Долинского и Анивского районов).

Как показал опрос, проведенный кафедрой физкультуры и спорта, 37,5 проц. студентов дневного отделения выбрали островной университет, чтобы получить высшее образование на Сахалине, «не отрываясь от дома, от близких», «в своем городе», потому, что «у себя на острове учиться лучше», «учиться на материке нет возможности».

По мнению первокурсников, обучение в вузе поможет участвовать в различных спортивных мероприятиях, продолжить занятия в своей спортивной школе, клубе, федерации, развиваться в личностном плане.

А вот как первокурсники объяснили свой выбор направления подготовки: «нравится работать с детьми и заниматься спортом»; «в будущем хочу тренировать детей, как и мой тренер, готовить чемпионов»; «профессия подходит для меня, для моего образа жизни, ведь я буду заниматься тем, что я люблю, – физкультурой и спортом»; «с детства мне привили любовь к спорту. Всю свою сознательную подростковую жизнь посвятила спортивным занятиям, выездам на сборы, соревнованиям, поэтому и решила выбрать это направление подготовки».

Некоторые молодые люди сообщили, что желание выбрать педагогическое направление подготовки у них появилось в результате наблюдений за работой учителей. Интересно было по их заданиям самостоятельно проводить занятия с детьми.

Участники опроса поделились планами: «хочу связать свою жизнь с развитием спорта в России»; «мне нравится спортивная деятельность, так как я положительно отношусь к работе с детьми»; «есть желание развиваться как в физическом, так и в нравственном плане»; «хочу работать тренером по адаптивной физической культуре, заниматься с особыми детьми. Передать свой опыт, показать, что в этой жизни еще ничего для них не потеряно»;«именно в этой сфере я чувствую себя на своем месте.

Мне кажется, это не просто направление, а образ жизни, это мое счастье в будущем»; «мое желание получить профессию в сфере физической культуры связано с желанием помочь населению нашей страны быть здоровым».

Во время беседы преподавателей кафедры с первокурсниками выяснилось, что они в целом положительно оценивают основные тенденции развития физкультуры и спорта в Сахалинской области как сферы будущей профессиональной деятельности. В то же время отмечают, что в отдаленных районах эта работа требует большего внимания, а также оборудования и специалистов.

По мнению студентов, далеко не все дети и взрослые заинтересованы в систематических занятиях физкультурой и спортом. Нередко пустуют спортивные площадки, гимнастические городки. Первокурсники обратили внимание и на сокращение финансирования отдельных видов спорта, на снижение возможностей выездов на соревнования и сборы, что создает проблемы с ростом спортивного мастерства. Молодые люди считают, что на этом направлении требуется более энергичная работа регионального профильного министерства.

Участники опроса отметили также, что и самому университету необходима современная спортивная база. Тогда профессиональная подготовка будет более качественной и результативной.

Петр Пасюков.