И для бани, и для огорода. Вторая жизнь елок без вреда для человека и природы

Новогодние праздники подошли к концу, а значит пришло время убирать елку.

Если у вас дерево из пластика, то с ним все достаточно просто: срок его использования 20 лет, поэтому стоит просто сложить в коробку и убрать в дальний угол до следующего года. Если все-таки срок службы искусственного украшения подошел к концу, то его можно только выбросить. Чаще всего такие елки делают из металла и пластика. Никакой маркировки, указывающей тип полимера, на них обычно нет, поэтому невозможно определить вид материала. Кроме того, нередко деревья производят из ПВХ (поливинилхлорида), который практически не перерабатывается.

Некоторые производители изготавливают елки, в составе которых наравне с обычными полимерами содержится биопластик. Но при смешении все равно получается пластик, который невозможно переработать, и он не разложится до безопасного для окружающей среды состояния. Поэтому такое изделие нужно использовать как можно дольше.

Живые деревья безопаснее для окружающей среды, но и их тоже надо правильно утилизировать. Большинство людей просто выносят елки на улицу, однако это не самый экологичный способ. Если живую ель отправить к мусорным ящикам, то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, выбросит в атмосферу 16 килограммов углекислого газа. В лесу деревья тоже умирают и падают, но в естественной среде разложение происходит при других условиях, в которых мертвая древесина становится не городским мусором, а питательной средой для роста новых растений и организмов. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, – это сдать елку на переработку, рассказывают экологи.

Зооботанический парк домашние елки не принимает, так как они небезопасны для животных. Однако из деревьев всегда можно сделать дрова и веники для бани или пустить на опилки и стружку. Дерево можно отправить в компост на даче. Для этого нужно нарезать елку секатором на небольшие куски и закопать в том месте, где нет газона и где она никому не помешает. Можно использовать дерево, например, для растопки печи, а хвою – на садовом участке. Хвоя, если ею покрыть грядки, сохраняет влагу в почве и задерживает рост сорняков.

Если вы все-таки решили выбросить новогоднее дерево, то не стоит его выкидывать в общий контейнер для мусорных отходов. Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости. Если такого контейнера нет, то срежьте с дерева ветви. Если елка выше 1,5 метра, желательно ее распилить. Сложите ветки и ствол вместе.

Не стоит выбрасывать в мусорные контейнеры неподготовленные деревья. Во-первых, ветки могут занять весь объем контейнера, и вашим соседям придется складывать мешки с мусором на землю. Во-вторых, при погрузке дерево может повредить спецтехнику.

Не выбрасывайте елку по старинке, пристроив ее у мусорных контейнеров. С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее либо правильно подготовить и отнести дерево в бункер-контейнер или мусорный бак, либо сдать его на переработку, где оно получит вторую жизнь.

К примеру, администрация Курильска нашла свой вариант утилизации елок. Их ветки станут подстилкой для обитателей собачьего приюта.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.