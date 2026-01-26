Вторник, 27 января, 2026
Домой Из почты "Совсаха"

И это помощник?

Меня просто-таки бесит виртуальный помощник, «живущий» в некоторых телефонах. Звонишь всегда по необходимости, хочется быстрее поговорить с нужным человеком, а слышишь женский голос, который начинает допрашивать: знаю ли я, кому звоню, по личному делу или нет, срочно ли нужно дозвониться и т. д. Причём мои ответы виртуальную собеседницу не интересуют. Вопросы идут автоматом, и их задача, наверное, развлечь абонента, пока идёт дозвон.

Но когда тебе срочно нужно дозвониться, это «развлечение», напротив, вызывает нехорошие чувства. Зачем это новшество? Мне лучше ждать дозвона в тишине.

То же и со звонками на 1300. Там тоже есть виртуальный помощник. Сколько раз он включался на мой звонок, но ни разу реально не помог. Всегда в результате он переключал меня на операторов. Только время отнимал.

Сергей Боровых, г. Южно-Сахалинск.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ