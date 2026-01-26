И это помощник?

Меня просто-таки бесит виртуальный помощник, «живущий» в некоторых телефонах. Звонишь всегда по необходимости, хочется быстрее поговорить с нужным человеком, а слышишь женский голос, который начинает допрашивать: знаю ли я, кому звоню, по личному делу или нет, срочно ли нужно дозвониться и т. д. Причём мои ответы виртуальную собеседницу не интересуют. Вопросы идут автоматом, и их задача, наверное, развлечь абонента, пока идёт дозвон.

Но когда тебе срочно нужно дозвониться, это «развлечение», напротив, вызывает нехорошие чувства. Зачем это новшество? Мне лучше ждать дозвона в тишине.

То же и со звонками на 1300. Там тоже есть виртуальный помощник. Сколько раз он включался на мой звонок, но ни разу реально не помог. Всегда в результате он переключал меня на операторов. Только время отнимал.

Сергей Боровых, г. Южно-Сахалинск.