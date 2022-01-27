И это всё о них. Надежно защититься от стаи бездомных собак мешает несовершенство законодательства

О проблеме бродячих собак мы рассказывали в материале «Белый клык с чипом в ухе» (см. «Советский Сахалин» №19 от 23.03.2021 г.). Говорили о безответственности хозяев по отношению к домашним животным и о причинах, мешающих кардинально решить проблему бездомных собак. «Пока гром не грянет, никто не перекрестится. Такой уж наш традиционный российский менталитет», — писали мы в материале. И как в воду глядели…

Гром грянул

22 января 2022 года в Забайкальском крае в поселке Домна от собачьих клыков погибла семилетняя девочка. Это стало поводом для Следственного комитета РФ заняться подготовкой предложений по усовершенствованию законодательства, касающегося бездомных собак.

В частности, речь идет о возможных поправках в ныне действующее законодательство. Соответствующее поручение своим подчиненным на днях дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Кроме того, глава следкома поручил руководителям следственных управлений СК РФ в нескольких регионах, где были зафиксированы случаи нападения бродячих собак на людей, тщательно разобраться в деталях и предоставить доклады о проводимых следственных действиях. Поручение адресовано в том числе и руководителю следственного управления СК РФ по Сахалинской области полковнику юстиции Бэликто Базарову.

Проблем со сбором материала ожидать не приходится: «клыкастого» следственного материала на Сахалине хватает. Зафиксированы случаи нападения собак на людей в Южно-Сахалинске, Холмске, Долинске, Шахтерске, Углегорске, Ногликах… И это лишь те происшествия, которые подтверждены медицинскими справками, протоколами и получили широкий общественный резонанс. Количество же случаев нападения собак, закончившихся банальным испугом пострадавших, вряд ли кто посчитает.

В поисках выхода

Судьба таких животных государство, конечно же, волнует. Законопослушным гражданам рекомендовано обращаться с ними гуманно. Юридическую поддержку на этот счет можно получить в соответствующих статьях федерального закона ¹ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сложно сказать, знакомы ли с законом №498-ФЗ жители поселка Домна. Но после трагедии на пустыре, по данным СМИ, местные жители вышли на отстрел голодных бездомных псов. Правда, местная власть попыталась откреститься от этого и заявила, что никто собак не стрелял. И что с их стороны был организован отлов собак для последующей передачи в приют.

Согласно закону № 498-ФЗ, собак надлежит отлавливать и помещать в приюты. Там их вакцинировать, стерилизовать , а затем возвращать в прежние места обитания. Считается, что стерилизованная собака менее агрессивна, чем ее нестерилизованные сородичи, и особой опасности для окружающих не представляет.

Но это теория. На практике же собаки сбиваются в стаи и начинают наводить на территории свои порядки. В Южно-Сахалинске немало мест, где запросто можно встретить бездомных Шарика и Жучку, включая центральную часть города.

Традиционно много собак в частном секторе, особенно на окраинной Железнодорожной улице. В городском парке имени Гагарина также можно встретить пса с биркой в ухе.

Бирка — это неплохо, конечно, но лучше обойти ее владельца стороной. Бездом­ный пес с хронически пустым желудком идеи гуманизма не поддерживает.

Гуманизм за счет бюджета

О гуманизме, а также о собаколюбии много говорят зоозащитники, озабоченные организацией приютов для содержания животных. Построить новые приюты для бездомных собачек, понятно, предполагается за государственный счет.

Помощь таким четвероногим готовы оказать и на Сахалине. В 2021 году было принято решение о строительстве 9 приютов на Сахалине и Курилах. Речь идет о Корсакове, Смирных, Южно-Сахалинске, Охе, Холмске, Поронайске, а также Северо-Курильске, Курильске и Южно-Курильске. Организован также отлов бродячих псов силами специализированных организаций, заключивших с муниципалитетами соответствующие контракты.

Действующих приютов в Сахалинской области пока что можно по пальцам посчитать. Однако за бюджетные деньги будет построен почти десяток новых. Собак будут отлавливать и завозить в муниципальные и межмуниципальные приюты. А потом также организованно возвращать в места их прежнего обитания. Иного закон ¹ 498-ФЗ не предусматривает.

Сейчас будущие приюты находятся в стадии проектирования. А это денег стоит, причем в каждом муниципальном округе цены разные. В среднем же на проектирование приюта потребовалось около 6 млн рублей. Во что обойдется бюджету непосредственно само строительство, пока сказать сложно.

Расплывчатость цифр вынудила сахалинских депутатов на одном из заседаний в декабре 2021 года отложить законопроект, касающийся организации приютов для животных. Принято решение о необходимости использовать при строительстве приютов единый типовой проект. О его создании должны позаботиться в областном правительстве.

И еще

В марте 2021 года на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, изрядно обеспокоивший отечественных зооактивистов. В документе предлагалось разрешить власти на местах самим регулировать численность животных, содержащихся в приютах. Регулировать предлагалось «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Реакция на документ, предлагавший, по сути, отказаться от вывоза собак после вакцинации в места постоянного обитания и просто их усыплять, оказалась весьма ожидаемой. Возмутились зооактивисты, заведующие собачьими приютами и примкнувшие к ним депутаты. Законопроект отозвали на доработку, гуманное отношение к безнадзорным животным пошло своим чередом.

Гром грянул. Так, может быть, хотя бы теперь собачий вопрос будет решен в первую очередь во благо безопасности жизни и здоровья граждан?

Игорь КАЛИНИН.