И года не прошло. Как жители Серных Источников Холмского района ощутили перемены к лучшему

В июне 2020-го компания «Сахалин-Шельф-Сервис» вознамерилась неподалеку от домов сельчан на карьерной площадке размещать торфогрунт – свой лицензированный продукт переработки бурового шлама. Он невысокого класса опасности, тем не менее… Природе потребуется не менее трех лет, чтобы восстановиться после вывозки последней тонны токсичных буровых отходов.

Неравнодушные жители Серных Источников собрались тогда на митинг, чтобы оспорить действия коммерческой структуры и отстоять свое право на экологически безопасное проживание. Одним из аргументов в споре с представителями СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» стало заявление, что подобное хранилище не должно соседствовать с целебными серными источниками.

Еще в 1940-х здесь находился санаторий для японских военных летчиков, а уж доктора Страны восходящего солнца знали толк в лечебных свойствах здешней водицы. Она ускоряет заживление мышечной ткани и кожи, улучшает состояние волос и ногтей, помогает в лечении хронических полиартритов, остеохондрозов, артритов.

Во всех санаториях мира сульфамидная минеральная вода из подземных источников считается бесценным даром природы. Вот и жители Серных Источников знали, что спасают и защищают на импровизированном сельском сходе с участием представителей местной власти. И их протест возымел силу.

Тогда же и. о. мэра городского округа «Холмский» Дмитрий Любчинов предложил сельчанам поучаствовать в конкурсе по социальному бюджетированию общественно значимого проекта, каким могло бы стать обустройство зоны отдыха вокруг родника в с. Серные Источники.

В апреле мэрия провела электронный аукцион, объявив максимальную стартовую стоимость контракта почти в полтора миллиона рублей. Согласно техническому заданию подрядчику следовало выкосить траву на участке; из бревен и брусьев установить каркас входной группы; смонтировать автоматический дорожный шлагбаум для контроля за въездом и выездом; построить лестницу к источнику и установить малые архитектурные формы – стол, скамьи, информационный щит.

Аукцион выиграла местная компания ООО «Риндзин». В мае с ней был подписан муниципальный контракт на выполнение работ в 45-дневный срок. К ним подрядчик приступил в начале июня, а уже 17 июля объект торжественно открыли.

Сельчан встретили украшенная трехцветными воздушными шарами входная группа с надписью «Родник «Серные источники», лестница, по которой удобно спускаться к воде, удобные скамейки. Теперь здесь есть где отдохнуть.

Земляки довольны результатом коллективных усилий муниципалитета, подрядчика и сельских жителей. Здравомыслие победило, и это хороший финал скандальной истории. Теперь надо только беречь то, что обустроено.

Людмила СТЕПАНЕЦ.