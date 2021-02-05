И «Горный воздух» виден из окна. 159 южно-сахалинских семей получили квартиры в современной высотке

Переселенцы из аварийного жилфонда обустраиваются в комфортабельных квартирах по улице Поповича, 18. Это одна из самых высоких многоэтажек островной столицы с видом на «Горный воздух».

Семнадцатиэтажный дом на улице Поповича сдали «под ключ». Сахалинцы получили квартиры с ремонтом, современной сантехникой, кухонными плитами и системой отопления. Предусмотрели лифт и подземную парковку.

Возведение дома проходило в ускоренном темпе – на все работы ушло чуть больше года. При этом на завершающих этапах строительства квартиры осматривали будущие жильцы. Недочеты оперативно устранялись, сообщила пресс-служба правительства области.

– Я приходила в квартиру со своими товарищами, которые хорошо разбираются в сантехнике и электрических системах. Они высоко оценили качество выполненной работы. Да и у меня самой к строителям не было абсолютной никаких замечаний, – рассказала Лариса Старченко. – Больше всего мне понравилась кухня с видом на горы. А еще у меня очень хороший зал – комната имеет квадратную форму, поэтому в ней можно красиво расставить мебель.

– Квартира мне очень понравилась. В ней тепло и светло. Она лучше, а главное больше прежней. Сейчас навожу уют. Скоро перевезу мебель, – поделилась эмоциями жительница областного центра Галина Семенова. – Раньше я жила в старом доме на улице Невельской. Возвращаться туда не хочу даже мысленно – там был холодный пол, по которому бегали крысы и тараканы.

В планах на эту весну завершить благоустройство придомовой территории. Однако дети и взрослые могут отдыхать на ней уже сейчас – здесь обустроили детскую и спортивную площадки.

Сахалинская область первой в России завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в прошлом году в регионе расселили жильцов с 126 тысяч квадратных метров такого жилья. До конца 2026 года планируется расселить людей с 640 тысяч аварийных «квадратов».

Виктор МАЛЫШЕВ.