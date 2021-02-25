И ищи водителя… Проблема? Проблема!

Читаю буквально каждый номер «Советского Сахалина». Полностью согласна с тем, что пишет газета в статье «Рулетка на колесах» (публикация от 12 февраля этого года в № 10. — Прим. редакции). Там говорится, что в компании «Maxim» нет никакой ответственности за водителей. Это, наверное, везде так, во всех компаниях такси. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление.

Совсем недавно так получилось, что как раз после того, как газета напечатала эту статью, я вызвала Яндекс-такси, чтобы поехать в поликлинику. В выходные я гостила у дочери, и от нее мне было добираться далековато. Вызвала примерно за час до назначенного времени. Дочь еще сказала: «Зачем так рано? На такси ты быстро доедешь».

Не тут-то было. Довольно быстро пришло сообщение, что такси ожидает. Выхожу на улицу, никакого такси и в помине нет. Ждала-ждала, звонила-звонила, а девушка мне все одно и то же говорит: «Позвоните водителю». Водителю не дозвониться! В конце концов вернулась домой и вызвала такси повторно. На этот раз машина приехала быстро. Но в поликлинику я все-таки опоздала. Хорошо, там очередь большая, все равно пришлось ждать. Но ведь дело не в этом.

Я сильно разволновалась из-за этого такси. В поликлинике сразу мне измерили давление. Оно сильно подскочило. Разболелась голова, настроение испортилось.

Я позвонила диспетчеру такси. Говорю, дескать, как же так, почему машина не приехала сразу? А я-то поездку полностью оплатила. Хочу, чтобы вы мне сделали моральную компенсацию. Выслушав, девушка спрашивает: «У вас жалоба?». Вообще-то я хотела какое-то решение получить. А она снова: «У вас жалоба?». Деваться некуда. «Жалоба», — говорю. «Я вас сейчас переключу».

Думала, она мне сейчас начальника даст. Он и решит вопрос. Нет, уже другая девушка спрашивает: «Что у вас случилось?». Пришлось все сначала рассказывать. А она говорит: «Возврат денег у нас не предусмотрен». Дескать, не приехал к вам один водитель, а отвез вас другой.

Но мне-то какая разница, какой водитель меня отвез. Я ведь обращаюсь в одну компанию! Значит, она и должна отвечать. Но выходит, действительно, так, как написано в газетной статье. Водители работают сами по себе, а компания только передает им заказ клиента. Так что весь спрос с водителя. Попался ответственный человек, значит, повезло. А нет — твоя проблема. Так сейчас говорят очень часто.

Иди ищи того водителя, который вовремя к тебе не приехал. И предъявляй свои претензии к нему. Разве это нормально?

Думаю, надо как-то решать этот вопрос. Если нет таких правил, которые заставили бы компанию нести всю ответственность за водителей, значит, надо их ввести. Возможно, депутаты должны подключиться. Когда будет закон, тогда и ответственности прибавится.

Антонина ПАВЛЮК, г. Южно-Сахалинск.