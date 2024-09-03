И КамАЗ любит газ! Общественный и коммунальный транспорт Южно-Сахалинска и районов области выходит на новый технологический уровень

Уже стало доброй традицией: площадь перед Домом регионального правительства в Южно-Сахалинске периодически превращается в выставочную площадку. Здесь демонстрируют публике и торжественно передают в ведение районов самую современную технику, работающую на газомоторном топливе.

На сей раз районам передали 28 новых автобусов и 5 единиц техники на базе КамАЗа – кран-балки и автоцистерны.

Марина с дочкой приехали в областной центр из села Быков Долинского района. Газовые автобусы им знакомы, такие уже работают на маршрутах, соединяющих Быков с районным центром.

– В салонах в летнюю жару прохладно, кресла удобные, мягкие. Ко мне родственница приезжала с материка, сразу автобусы оценила: нам бы, говорит, такую сахалинскую заботу о людях, – рассказала Марина.

Водитель Сергей, принимающий новую технику, которая будет работать в районе, нареканий машинам не высказывал – напротив, хвалил продукцию отечественного автопрома за удобство рабочего места и общую эргономику кабины.

– Прежде после смены спина затекала. На этих машинах куда удобнее работать. А значит, и риск аварии снизится, – уверен Сергей.

Глава региона Валерий Лимаренко в апреле делился планами насчет автобусов: их до конца года должно было поступить 77 единиц. Что, собственно, и произошло. В прошлом году автобусный парк региона пополнился 275 новыми машинами, большая часть которых использует газомоторное топливо.

В общей сложности предстоит заменить 506 машин, полное обновление автопарка произойдёт в ближайшие три года. Для чего это делается? Для повышения комфорта и качества обслуживания пассажиров и улучшения экологической обстановки в регионе. И потом, давно назрела необходимость замены отработавшей свой ресурс техники на новую – особенно остро эта проблема стоит в муниципалитетах.

Еще одна автобусная новелла: в этом году в Южно-Сахалинске введут в строй современный автобусный парк, в котором будут все условия для комфортного и качественного обслуживания новой техники.

Владимир СЛАВИН.