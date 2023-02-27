И «Культурный фронт» приближает мир. В Южно-Сахалинске прошел трехдневный фестиваль «Своих не бросаем!»

Накануне Дня защитника Отечества в рамках этого всероссийского музыкально-патриоти­ческого фестиваля в областной столице прошла акция «Культурный фронт». Сценической площадкой и концертным залом этого события стала арт-резиденция «Маяк».

С песнями о Родине, прославляющими Россию, выступили артисты областной филармонии, международного Чехов-центра, а также студенты Сахалинского колледжа искусств. Большой концерт открыли солисты эстрадного театра-студии «Модуляция» песней «Вперед, Россия!». Она стала своеобразным камертоном музыкального праздника.

А его программа сложилась из замечательных песен советских и российских композиторов, таких, как «Хотят ли русские войны?», «Дороги», «Я Россиею тебя зову», «Надежда», «Россия моя», «Я хочу, чтобы не было больше войны», «Россия-матушка» и других. Высокая лирика прозвучала в исполнении солистов и вокальных ансамблей. Не была забыта и сахалинская тематика.

Каждое выступление сопровождалось эффектным видеорядом, что, несомненно, добавило эмоциональности зрительскому восприятию. Молодежь, пусть и ретроспективно, увидела на экране страну во всей ее красе – в зелени лесов и просторе полей, в золоте куполов и березовом «ситце», синеве небес и зеркалах озер…

Тема Родины на концерте стала сквозной, ведь именно любовь к Отечеству дает силы и мужество россиянам, укрепляет веру наших бойцов и всего народа в Победу.

Россия войны не начинает, она их заканчивает – эта мысль рефреном звучала на музыкальном празднике. И каждый, кто пришел на концерт, мог поучаствовать в сборе средств нашим военнослужащим. Ко Дню защитника Отечества такую акцию проводило региональное отделение Общероссийского народного фронта. На экране время от времени появлялся QR-код с необходимыми для этого реквизитами.

Отличительной особенностью акции «Культурный фронт» стала онлайн-трансляция на ОТВ и на сайте Общероссийского народного фронта, что расширило зрительскую аудиторию до масштабов страны.

В тот же день в спорткомплексе «Кристалл» тепло был встречен зрителями концерт группы «Чичерина» с участием самой Юлии – певицы, гитаристки, композитора, заслуженной артистки РФ, известной своей активной гражданской позицией.

А в Доме культуры «Родина» состоялся замечательный сольный концерт преподавателя Сахалинского колледжа искусств Дмитрия Русанова «Мы не закончим этой памяти полет…». По сути, это была цельная по замыслу композиция, посвященная Великой Отечественной войне и подвигу советского народа. В нее органично вошли кадры военной кинохроники и художественных фильмов, хореографический номер и более десятка песен.

Музыку к ним Дмитрий написал на стихи своего отца Валерия Русанова. И пел и полной самоотдачей, пропуская через свое сердце каждый музыкальный образ. В том числе и тот, что создал в своем авторском произведении композитор, звукорежиссер Сахалинской филармонии Георгий Зобов, недавно побывавший на Донбассе.

Кстати, именно Георгию принадлежала идея превратить Южно-Сахалинск в центральную площадку для проведения трехдневного всероссийского музыкально-патриотического фестиваля «Своих не бросаем!» с прямой трансляцией по стране.

Эта инициатива была поддержана на федеральном уровне. Об участии в акции заявили Москва, Санкт-Пе­тербург, Казань, Нижний Новгород, Новокузнецк, Луганск и другие города.

А годовщину специальной военной операции на Донбассе звезды отечественной эстрады, а также сахалинские творческие коллективы и исполнители достойно отметили гала-концертом в поддержку наших воинов в Донбассе.

В спорткомплексе «Кристалл» областного центра выступили Юлия Чичерина, Сергей Бобунец, Джанго, группа «7Б», «Ва-Банкъ», «Зверобой». «СерьГа» и Сергей Галанин, Петр Лундстрем и Сандра Мантика. Донецкую и Луганскую Республики представляли артисты Аким Апачев и Наталья Качура.

В команде островных музыкантов выступили Южно-Сахалинский камерный оркестр под управлением Тиграна Ахназаряна, заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Экзотика», театр танца Drevo, Алексей Солдатов и Диана Головина.

Конечно же, у такого музыкально-пат­рио­ти­чес­кого фестиваля была сверхзадача – объединить и сплотить людей, вдохновить на деятельную помощь нашим воинам.

Надо полагать, этот посыл воспринят, и отдача, конечно же, последует – во имя победы над силами зла и светлого будущего России.

Людмила Степанец.