И ледяной дождь не страшен. В городском парке Южно-Сахалинска отметили День космонавтики

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире облетел Землю вокруг ее орбиты. Городской парк, который назван в честь Героя, не смотря на дождь и холод отметил праздник вместе со школьниками.

— Нашему парку присвоено имя великого человека – Юрия Алексеевича Гагарина, поэтому мы стараемся соответствовать этому образу, — выступил директор парка Виктор Калюжный. — Гагарин открыл новую эру космоса.

Программу акции не стали сокращать из-за дождя и снега: ребята рассказали стихотворения про космос и Юрия Гагарина, потанцевали под песню местной музыкальной группы. Сотрудники центра молодежных инициатив провели викторину по космической теме с призами. Создалось впечатление, что здесь собрались одни отличники, так как чуть ли не каждый получил конфеты и пряники из большой коробки за правильные ответы.

Дарина Деревягина.