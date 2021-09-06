И никаких электронных манков! Охотнику на заметку

В Сахалинской области открылась охота на бурого медведя и водоплавающую дичь. В нынешнем сезоне в этой сфере действуют некоторые нововведения, о которых охотникам нужно знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Подробнее обо всем «Советскому Сахалину» сообщил заместитель руководителя регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев.

Разрешения на охоту на бурого медведя выдаются уже в течение месяца. Общий лимит добычи бурого медведя в Сахалинской области на год – 446 особей. В южных районах квота уже выбрана, в центральной и северной частях области имеются разрешения. Для получения документа нужно обратиться в агентство либо направить заявление в эту структуру через лесничество по месту жительства. Стоимость разрешения 3650 рублей.

С 4 сентября открыт сезон самой массовой охоты на пернатую дичь – на водоплавающих, к которым относятся утки и гуси. Сезон продлится до 30 ноября. Разрешения выдают через многофункциональный центр (МФЦ), филиалы которого расположены во всех районах. Стоимость разрешения, как и в прошлом году, – 650 рублей. Документ дает возможность добывать 2 особи гусей и 5 уток в день на 1 охотника.

Охота на болотно-луговую дичь началась в августе. На боровую дичь откроется с 15 сентября и продлится до 31 декабря.

На феде­раль­ном уров­не в правила охоты внесены изменения. При охоте на бурого медведя теперь можно использовать световые устройства и приборы ночного видения при охоте в темное время суток. Ужесточились требования по безопасности: в сумеречное время, 1 час после рассвета и 1 час до заката, требуется использовать яркую сигнальную одежду, чтобы исключить случаи стрельбы по человеку. Разрешено пристреливать охотничье оружие в угодьях при наличии разрешения на добычу дичи и в установленные для охоты сроки.

Изменения коснулись охотпользователей (юридических лиц), за которыми закреплены охотничьи угодья. Теперь охотники обязаны предъявлять к осмотру производственному охотничьему инспектору (раньше должность называлась егерь. – Прим. авт.) продукцию охоты, оружие и транспортное средство. При отказе это сделать нарушителю грозит штраф. Производственный инспектор должен иметь при себе жетон и удостоверение. Первым делом, обращаясь к охотнику в охотугодье, он представляется, называет должность, показывает удостоверение.

Охотник при себе должен иметь стандартный набор документов: охотничий билет, разрешение на добычу объекта животного мира и разрешение на ношение и использование огнестрельного оружия. Если он охотится в закрепленных угодьях, добавляется путевка от охотпользователя.

При охоте на водоплавающую дичь наиболее распространенное нарушение – использование электронных устройств, имитирующих звуки птиц (манков). Духовые манки можно использовать, а электронные, как показывает практика, наносят большой вред популяциям пернатых, они запрещены.

Отправляясь на охоту, нелишне заглянуть в Красные книги России и Сахалинской области. Они размещены на сайте агентства. Важно также ознакомиться с территорией, где предстоит охотиться. Она может относиться к закрепленным охот­угодьям или к особо охраняемым природным территориям.

Нелишне напомнить об аккуратности и осторожности при обращении с огнем. Пожароопасный период продлится до начала устойчивой дождливой погоды либо до образования снегового покрова. Не разводите костер в лесах с хвойным молодняком, не оставляйте мусор, ветошь, легковоспламеняющиеся жидкости, бутылки, которые могут играть роль воспламеняющих линз. За это предусмотрена административная ответственность. К слову, это предостережение касается не только охотников, но и всех посетителей леса.

Семен РЕЧКИН.

Кстати

Если раньше за не сдачу разрешений после окончания сроков охоты предусматривались штрафы от 500 до 4000 рублей, то теперь можно лишиться возможности получить разрешение на следующий охотничий сезон.

Уголовная ответственность грозит за добычу краснокнижных видов.

Под уголовную ответственность подпадает и охота с использованием транспортных средств: машин, моторных лодок, летательных аппаратов.