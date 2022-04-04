И охранники, и друзья. Бродячие собаки Анивского района попадают в заботливые руки

Фермер из села Таранай Андрей Сивоконь взял к себе в хозяйство в качестве охранника чипированного пса из приюта.

– На территории фермы уже есть несколько собак, но так как мы расширяемся, хозяйство растет, приняли решение обратиться в фонд. Как охранники эти собаки отличные. На своей территории работают без нареканий, – рассказал фермер.

Кроме фермера, на службу собак из приюта берут и анивские коммунальщики.

Сотрудники предприятия Анивское «Благоустройство» также приютили несколько чипированных псов. Четвероногие уже освоились на новом месте и достойно отрабатывают миску с едой.

– Приезжаешь на работу рано утром, а они тебя встречают. Вечером провожают. За эти несколько месяцев, что живут у нас на территории, они стали родными. Если кто-то чужой – дают об этом знать. Ночью тоже хорошо работают, – рассказал директор предприятия Дмитрий Ермолов.

Работа по поимке и стерилизации бродячих собак в Анивском районе продолжается. С благотворительным фондом «Помощь животным. Сахалин» заключен соответствующий договор. Стоит напомнить, еще в январе мэр округа Светлана Швец рекомендовала руководителям муниципальных предприятий и владельцам частных подворий, у кого есть возможность, взять на содержание четвероногих. Это позволит снизить количество бродячих собак и приобрести себе не только охранника, но и друга.

Алексей САМОФАЛОВ.