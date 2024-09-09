Вторник, 10 сентября, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

И пирог в форме сивуча. Невельчане отметили 170-летие родного города

В рекреационном парке на набережной на праздничные мероприятия собрались сотни людей. Председатель правительства области Алексей Белик поздравил жителей с праздником.

– 170 лет для населённого пункта – это возраст юности. Невельск сегодня – это уютный, красивый и современный город. Он на глазах меняется к лучшему, становится более удобным для жизни. Мы приводим в порядок дворы, дороги и уличное освещение. Улучшаем состояние жилищно-коммунального хозяйства. Позитивные процессы происходят и в экономике. Продукцию рыбных предприятий Невельска знают и ценят во всей России. В городе создаются новые предприятия малого бизнеса, появляются дополнительные рабочие места. Это наше общее достижение. И мы вместе продолжим делать всё, чтобы город становился более комфортабельным и экономически развитым. Поздравляю всех, кто любит Невельск и вносит свой вклад в его развитие! – сказал Алексей Белик.

Председатель правительства вручил коллективу Невельской детской школы искусств Почётный штандарт губернатора области за высокие достижения в сфере дополнительного образования, культуры и искусства. Организаторы праздника подготовили для жителей и гостей города обширную программу. Ансамбль юных скрипачей порадовал виртуозным исполнением самых разных произведений: от «Времён года»  Антонио Вивальди до «Куклы колдуна» группы «Король и шут». Выступали сахалинские артисты и популярная певица Слава. Невельские повара приготовили угощение – дегустацию блюд русской, татарской, корейской, японской и узбекской кухонь. Всеобщее внимание привлёк огромный рыбный пирог в форме  символа города – сивуча.

Тут же юные художники рисовали пейзажи с видами морского порта, облюбованного сивучами.

Председатель правительства области Алексей Белик тоже ушёл с праздника с сувениром.

Ирина НОВИКОВА.

 

Предыдущая статья
Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)
Следующая статья
Сахалин становится всё энергичнее! Энергохозяйство островного региона выходит на новый уровень
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ