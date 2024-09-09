И пирог в форме сивуча. Невельчане отметили 170-летие родного города

В рекреационном парке на набережной на праздничные мероприятия собрались сотни людей. Председатель правительства области Алексей Белик поздравил жителей с праздником.

– 170 лет для населённого пункта – это возраст юности. Невельск сегодня – это уютный, красивый и современный город. Он на глазах меняется к лучшему, становится более удобным для жизни. Мы приводим в порядок дворы, дороги и уличное освещение. Улучшаем состояние жилищно-коммунального хозяйства. Позитивные процессы происходят и в экономике. Продукцию рыбных предприятий Невельска знают и ценят во всей России. В городе создаются новые предприятия малого бизнеса, появляются дополнительные рабочие места. Это наше общее достижение. И мы вместе продолжим делать всё, чтобы город становился более комфортабельным и экономически развитым. Поздравляю всех, кто любит Невельск и вносит свой вклад в его развитие! – сказал Алексей Белик.

Председатель правительства вручил коллективу Невельской детской школы искусств Почётный штандарт губернатора области за высокие достижения в сфере дополнительного образования, культуры и искусства. Организаторы праздника подготовили для жителей и гостей города обширную программу. Ансамбль юных скрипачей порадовал виртуозным исполнением самых разных произведений: от «Времён года» Антонио Вивальди до «Куклы колдуна» группы «Король и шут». Выступали сахалинские артисты и популярная певица Слава. Невельские повара приготовили угощение – дегустацию блюд русской, татарской, корейской, японской и узбекской кухонь. Всеобщее внимание привлёк огромный рыбный пирог в форме символа города – сивуча.

Тут же юные художники рисовали пейзажи с видами морского порта, облюбованного сивучами.

Ирина НОВИКОВА.