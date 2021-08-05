И пломбир, и эскимо, и крем-брюле вдогонку!.. В пик летнего зноя мороженое разлеталось гораздо лучше, чем горячие пирожки

Аномально жаркий июль стал нешуточным испытанием для производителей и торговцев мороженым. Оно буквально вмиг разлеталось как горячие пирожки, к вечеру прилавки заметно пустели. При этом холодильники надрывались от непомерной нагрузки, нужно было перевозить партии капризной десертной продукции в соответствующих условиях, чтоб ни один стаканчик не растаял… Кажется, справились! И покупатели довольны, и все, кому для этого потребовалось серьезно напрячься.

Поронайск держит планку

В Сахалинской области на сегодня действует единственный производитель мороженого – молокозавод «Поронайский».

Михаил Ким, генеральный директор предприятия, считает, что в особенно жаркий период мороженщики отработали нормально. Действительно, произошел заметный рост спроса, пришлось производителю «добавить оборотов».

– Сегодня мы выпускаем восемь сортов мороженого. Поставляем эту продукцию по всему Сахалину, особенно много в Южно-Сахалинск. Если август выдастся таким же, как июль, и спрос сохранится – уверен, что мы нагрузку потянем, ресурсы для этого есть. У нас новый мощный цех, самое современное оборудование. Если перейдем на работу в круглосуточном режиме, сможем производить и 15 тонн мороженого в сутки. Сырьем обеспечены… Словом, будет спрос – будет и предложение.

К сожалению, предприятие не имеет своих фирменных торговых точек и не планирует их открывать. Считает: пусть торговлей занимаются профессиональные торговцы, а производством – профессиональные производители.

Привет из Казахстана

На прилавках магазинов можно видеть широкий ассортимент мороженого от разных производителей. Эту продукцию поставляют на острова крупные оптовые предприятия. Одно из них – ООО «Планета витаминов». В отделе реализации сахалинского представительства компании сообщили, что работают с поставщиками из нескольких регионов России и из зарубежья. Мороженое на Сахалин отправляют два крупных производителя из Новосибирска, а также мороженщики Владивостока, Москвы, Республики Казахстан.

В общей сложности за четыре теплых месяца – с июня по сентябрь включительно – только «Планета витаминов» реализует не менее 500 тонн мороженого. Судя по всему, в нынешнем сезоне этот показатель может стать значительно выше.

Классика в стаканчике

Хотя в жару с прилавков и сметалось все, у сахалинцев и курильчан есть свои предпочтения. Стабильным спросом в течение всего года пользуется классика жанра – пломбир в вафельном стаканчике. А еще покупателям нравится мороженое с ягодным миксом.

На десерт в больших упаковках, рассчитанных на всю семью, спрос больше в зимний сезон, об этом говорит статистика. Летом в ходу мороженое порционное.

– Были моменты в июле, когда в ассортименте возникал дефицит по отдельным позициям, каких-то сортов не хватало. Старались решить проблему как можно быстрее, заказывали, доставляли недостающее. Но в целом пик сезона прошли благополучно, самое популярное мороженое всегда было и остается в наличии, – комментируют в компании.

И по суше, и по морю…

Оптовое предприятие и его партнеры поставляют мороженое всей области, включая остров Итуруп. У курильских контрагентов разработана своя логистика, мороженое везут морем.

Самое сложное – транспортировка деликатного продукта в летний зной. В июле, случалось, мороженое в контейнерах подтаивало. В таких случаях грузополучатели возвращали всю партию транспортной компании, а та ее утилизировала.

В региональном министерстве торговли и продовольствия сообщили, что обращений, жалоб от покупателей мороженного десерта не поступало, в торговых точках сладкое лакомство представлено на любой вкус и кошелек. Теплый сезон продолжается, пломбира и эскимо хватит на всех!

Семен РЕЧКИН.