И шьют, и вяжут. И даже ночью. Мастерицы изготавливают теплые вещи для бойцов

По вечерам мастерицы списываются в телеграм-группе «Сахалин вяжем для наших защитников».

Они делятся своими успехами в вязании, поддерживают друг друга и помогают в закупке пряжи. У многих из них работа, дети, дневные хлопоты. Поэтому приходится либо сидеть до поздней ночи, либо заниматься вязанием на выходных. Но женщины рады хоть чем-то помочь бойцам, которые героически сражаются в СВО.

Патриотическую группу организовала Виктория. Ее участницы вяжут носки для мобилизованных.

Пряжу покупают на свои средства, но помогают и неравнодушные люди. Например, руководитель торговой сети «Березка» Виталий Елисеев подарил 100 пар носков, а продавец в магазине товаров для рукоделия, когда узнала, куда пойдет купленная пряжа, отдала пять мотков. Вот такие сахалинцы добрые люди.

Добрые и стеснительные. Виктория не захотела называть свою фамилию, так как считает, что не делает чего-то особенного. Для нее это обыденное дело.

– Мы решили помочь тем, что умеем лучше всего, – вязанием, – рассказала Виктория. – Чтобы частичка нашего тепла и наша душа передалась мужчинам. Так они смогут ощутить нашу заботу. Именно поэтому мы решили отправлять с каждой парой носков добрые пожелания и приятные сюрпризы.

Кстати, носки вяжутся по строгим критериям. Для ношения с берцами – из тонкой пряжи и высотой изделия от 28 до 30 см. Для резиновых сапог и другой обуви требуется толстая пряжа, высота носка 20 – 25 см.

Состав пряжи – шерсть не менее 50%, цвет – однотонный. Обязательно должна быть не тугая эластичная резинка. Пятку вяжут без шва, не толстую, чтобы не стереть ногу в кровь. Мысок рекомендуется вязать «ленточным» способом.

Виктория рассказала еще про одну телеграм-группу «Сахалин шьем для наших». За несколько месяцев ее участницы уже отшили по 30 толстовок, балаклав, шапок, 27 повязок, 16 боксерок, 6 пар носков. Все это ушло в район СВО нашим мобилизованным.

– Впереди много работы, в пути два рулона ткани на маскировочные костюмы, – рассказала организатор группы Вероника. – Ждем еще два рулона флиса. Вместе мы сила! Победа будет за нами!

Вы тоже можете присоединиться к этим замечательным, отзывчивым женщинам. Участники телеграм-группы доброжелательны и помогут во всем.

Кстати, «серебряные» волонтеры шьют маскхалаты из белой ткани, чтобы солдаты могли оставаться незамеченными на снегу. А еще студенты Сахалинского техникума сервиса начали отшивать одежду для мобилизованных бойцов.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.