Две недели назад в лесном массиве Корсаковского района была обнаружена и уничтожена пятидесятикилограммовая авиабомба. И вот новая находка. На этот раз в лесу близ села Гастелло Поронайского района.

6 декабря специалисты Амурского спасательного центра МЧС (г. Хабаровск) на вертолете Ми-8 МЧС прибыли на место обнаружения боеприпаса. Территорию оцепили, проверили, не находятся ли там люди. Затем взрывотехники подорвали бомбу на месте.

МЧС напоминает: в случае обнаружения предметов, напоминающих боеприпасы, следует немедленно обращаться в дежурные службы.

Денис ЦУКСОВ.