И снова май, цветы, салют. В День Победы в Южно-Сахалинске пройдут праздничные мероприятия

Традиционно в День Победы в Южно-Сахалинске состоится большая программа с парадом, концертами, выставками и фронтовыми песнями. Мероприятия пройдут и во всех планировочных районах областного центра.

– Парад начнется в 10.00 на площади Победы. По его окончанию начнутся мероприятия для жителей и гостей города в городском парке. С полудня откроются сразу несколько тематических площадок, которые будут работать до 16 часов, – кратко обозначила канву праздничных торжеств директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.

Начало праздничной программы «Победная Весна» в городском парке, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланировано на 11.00. По окончании парада на площадке картодрома стартует концертно-развлекательное мероприятие. В шатре за озером с 12.00 до 14.00 состоится концерт «Четыре долгожданные весны», подготовленный учащимися лицея № 1. В 13.00 на танцевальной площадке пройдет патриотическая акция «Вальс Победы». Кроме того, в этот день в парке на поляне за теннисными кортами будет работать инсталляция «Партизанский отряд». Здесь с 12.00 до 15.00 можно сделать интересные фотографии и услышать песни военных лет.

Традиционно в День Победы в городском парке состоится праздничное открытие 69-го сезона летних пассажирских перевозок на детской железной дороге. Начало торжественной части в 12.00. С 13.00 до 15.00 можно бесплатно покататься на поезде.

В 14.00 состоится праздничный концерт в ГДК «Родина». Вход свободный.

Все майские праздники жители города смогут почтить память своих предков, возложив цветы к Вечному огню на площади Славы.

На площадке перед музеем «Россия – моя история» 9 мая будет работать выставка военной техники.

Вечером жителей и гостей города ждет большая праздничная концертная программа от коллективов и творческих объединений Сахалинского колледжа искусств, начало в 20.30 на площади Победы. По ее завершению, ориентировочно в 22.00, состоится праздничный салют.

Во всех планировочных районах Южно-Сахалинска также запланированы праздничные мероприятия. Большая программа пройдет для жителей Дальнего. В 11.00 начнется митинг с торжественным возложением у обелиска ветеранам Великой Отечественной войны в с. Дальнее. А в 16.00 на площадке у Дальненского ДК состоится театрализованный концерт с мастер-классом по изготовлению памятной броши, солдатской кашей и выставкой муляжей боевого оружия.

В Весточке на приклубной площадке ДК «Электрон» в 15.00 начнется праздничная программа. Гостей ждут концерт, акция «Георгиевская лента», фотовыставка «Помним, гордимся», конкурсно-игровая программа, караоке с песнями военных лет и солдатская каша.

В Синегорске на центральной площади села коллективы и артисты ДК «Синегорье» организуют митинг-концерт «Этих дней не смолкнет слава», который начнется в 15.00.

Праздничный концерт «И снова май, цветы, салют!» начнется в 17.00 в ЦНК «Радуга» в планировочном районе Новоалександровск.

Также фронтовые бригады будут выступать с концертами в социальных учреждениях города.