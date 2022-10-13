И станет Южный городом лососей?! «Зеленые» уверенно говорят о том, что воплотить идею в жизнь совсем несложно

На днях в областном центре внимательные пешеходы обратили внимание на плескавшуюся в речке Рогатке кету. Несколько рыбин в нерестовом «наряде» облюбовали ямку возле моста через эту речку на проспекте Мира.

По поведению кеты было похоже, что именно здесь она и намерена была отнереститься. Близость транспортных потоков, шум со стройки (неподалеку возводят большой центр бокса), многолюдье ее абсолютно не смущали. Видео, снятое очевидцами и выложенное в широком доступе, вызвало живое обсуждение.

Многие вспомнили, что скромная речушка в нынешнем году уже прославилась по подобному поводу: в мае в нее заскочило большое количество корюшки. Скопление рыбы видели у моста по улице Ленина. Так что же, есть повод порадоваться резко улучшившейся экологической обстановке в городе?

– Это не тот случай, – считает руководитель «Зеленой вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. – Явление нельзя считать массовым и повторяющимся. Вот на днях в Долинском районе в реке Фирсовка рыбакам в общем улове попалась нерка. Единичный случай, он вовсе не свидетельствует о том, что этот вид лососевых теперь станет обычным в данной реке. Ученые используют в своих исследованиях термин стрэинг. У каждого вида лососевых в большей или в меньшей степени наблюдается явление, когда небольшое количество особей отправляется на нерест не в родную реку, а в какую-то другую. У кеты стрэинг проявляется в меньшей степени, у горбуши – в большей. Возможно, в данном случае как раз и проявился этот фактор.

Можно ли что-то предпринять, чтобы и Рогатка, и другие реки и ручьи в черте Южно-Сахалинска стали по-настоящему нерестовыми, чтобы лососями могли полюбоваться горожане и гости города?

Можно, причем без больших материальных затрат. Первым делом необходимо поставить крест на браконьерстве в устье реки Сусуя, впадающей в Анивский залив. Здесь на протяжении долгих лет действует незаконный сезонный промысел разных видов рыб, организованы постоянно действующие браконьерские базы. Удастся это сделать – лососи будут подниматься и по Сусуе, и по ее притокам, в частности рекам Красносельская и Рогатка. Следующими шагами должны стать очистка русел рек и ручьев от всякого хлама и повышение качества воды.

В свое время при строительстве завода СПГ в Пригородном Корсаковского района сохранили ручей Голубой, протекающий по территории предприятия, и позаботились о беспрепятственном проходе по нему лососей на нерест. Ручей стал визитной карточкой предприятия. Почему бы не сделать нерестовыми участок Рогатки или Красносельскую?

Николай ПИТЕРСКИЙ.