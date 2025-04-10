И строем пройдут, и в бою не подведут

Юнармейцы со всех концов области собрались в палаточном лагере «Авангард», чтобы достойно выступить на межрегиональной военно-спортивной игре «Победа- Сахалин-2025».

Всего собралось без малого шесть десятков участников из 8 районов. В каждой команде 6 человек. В течение трех дней 14 – 17-летние ребята продемонстрируют строевую, огневую, общефизическую подготовку, а также выполнят нормативы по защите от оружия массового поражения.

Впрочем, программа куда обширнее: организаторы включили в неё квесты, соревнования, игры и конкурсы. Команды-лидеры, завоевавшие в честной борьбе призовые места, отметят кубками и медалями.

«Авангард» – это не просто палаточный лагерь, а учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи. Он действует под эгидой оздоровительно-досугового центра «Юбилейный», расположенного близ села Березняки.

– В «Авангарде» сейчас работает отличная команда организаторов, возглавляет которую участник СВО Руслан Ситдиков, – комментирует ветеран военной службы, полковник запаса, руководитель регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Андрей Фугенфиров. – Для юнармейцев очень важно, что с ними работают такие люди, понюхавшие пороху на передовой, которые по возрасту годятся им в отцы или в старшие братья.

Впрочем, игра – лишь один фрагмент в обширной программе военно-патриотической работы, подготовленный разными ведомствами на нынешний год. Он, как известно, особенный – Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Так что у юнармейцев и у всех нас впереди много чего интересного!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото с телеграмм-канала Департамента образования Южно-Сахалинска.