И тогда туман заговорил. Мастер маленьких видеошедевров всегда держит под рукой летающего робота и волшебный телефон

Сергей Любаченко, видеограф-любитель, путешественник и наш постоянный эксперт, не устает создавать все новые видеоминиатюры. Одна из них посвящена волонтерскому десанту на остров Тюлений с его птичьим базаром и ластоногими обитателями – морскими котиками и сивучами. Другая представляет из себя пейзажную зарисовку с движущейся пеленой тумана, обволакивающей вершины и склоны гор хребта Жданко.

Место силы

В самом конце июня волонтеры из общественных организаций «Друзья океана» и «Клуб «Бумеранг» помогали камчатским ученым с доставкой провианта и других грузов на остров Тюлений (он относится к Поронайскому району) для очередного полевого сезона научной экспедиции. Сергей также был волонтером.

– Для меня Тюлений – настоящее место силы. И даже не потому, что на нем в это время года скапливается большое количество моих любимцев – морских животных. Просто тянет сюда. Даже зимой, если на этих скалах не будет ни одного ластоногого и представится случай, обязательно побываю на острове. И всегда найдется, что поснимать, – говорит Сергей.

Сюжет незатейливый, но снят вполне кинематографично. Вот волонтеры, перекатывающие по дикому песчаному берегу бочку с топливом. Позже они же на лодке на пути к судну, стоящему на якоре, буквально растворяются в морском тумане.

Купание горных вершин

О любопытных птицах и энергичных ластоногих особо и говорить нечего – они по природе своей кинематографичны и хороши во всех видах. Завершает историю лихой вираж квадрокоптера над побережьем с выходом на высокую точку над морской синевой и пенными «скобками», окаймляющими сам остров. В таком ракурсе он и впрямь похож на плывущего тюленя. Эффект­но получилось!

Как удалось запечатлеть обволакивание гор туманом? Автор на всю катушку использует технические возможности своего летающего и снимающего робота. Квадрокоптер способен подниматься на высоту в полкилометра и застывать по команде оператора на месте, даже несмотря на ветер.

– В тот день я дважды побывал на предполагаемой локации. Утром хребет Жданко был покрыт туманом, но он был рассеянный, малоподвижный. К тому же, освещение не давало достаточного контраста изображению. Вечером же картина изменилась полностью. Туман задвигался, его пелена как бы потекла, огибая горные вершины. Появился и нужный контраст.

Мне оставалось лишь достать из багажника квад­рокоптер и зафиксировать все происходящее. Остальное было делом техники и тщательного монтажа. Например, чтобы пелена двигалась более эффектно, потребовалось увеличить скорость воспроизведения кадров примерно в пять раз.

Сергей сообщил, что для съемки в природных условиях имеет ценность каждый миг. Очень быстро меняются освещение, сила и направление ветра, другие факторы, так что легко можно упустить момент. Поэтому квадрокоптер видеограф всегда возит с собой в багажнике автомобиля, а если совсем нет времени, пускает в дело видеокамеру на сотовом телефоне.

Кстати, телефонная съемка ничуть не портит впечатления от материала, отснятого на Тюленьем!

Остается добавить, что автор мастерски и очень к месту подбирает музыкальное сопровождение. Впрочем, это лучше слышать и видеть, жмите на ссылки!

Николай ПИТЕРСКИЙ.