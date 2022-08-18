И в городе, и в селе. Переходят на раздельный сбор мусора

В Анивском районном центре появились первые сетчатые емкости синего цвета для сбора отходов из пластика, стекла и алюминия. Их установят на всех 33 площадках с мусорными контейнерами.

Еще раньше, в марте, их завезли в села Троицкое и Новотроицкое. Районная администрация планирует к первым числам сентября установить такие баки и в других селах.

Уже в нескольких районах области – в Долинском, Корсаковском, Ногликском и в Южно-Сахалинске – действует программа раздельного сбора мусора. До конца августа 282 синих сетчатых накопителя установят в Холмском муниципальном округе. А в сентябре к числу тех, кто сортирует отходы, добавятся жители Томаринского, Углегорского, Охинского, Макаровского, Невельского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Поронайского районов. В следующем году сетчатые контейнеры планируется отправить и на Курильские острова.

Мусор из синих контейнеров вывозят на сортировочные комплексы, разделяют по фракциям. И как только собирается достаточная товарная партия вторсырья, ее отправляют на материк для дальнейшей переработки.

По сведениям «Управления по обращению с отходами», с января по июнь 2022 года во Владивосток, Хабаровск и Екатеринбург на переработку перевезли 21,7 тонны пластиковых бутылок и 56 тонн картона.

Раздельный сбор отходов – составная часть масштабной реформы, начатой по инициативе главы государства.

Эдуард САМОЙЛОВ.