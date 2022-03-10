И в командном, и в личном зачете. Сахалинские спортсмены успешно выступают на соревнованиях

Сквозь непогоду

На Сахалине прошел XXIII Международный лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова. Несмотря на непогоду, в нем приняли участие более 450 спортсменов из разных регионов России, а также представитель Чехии, сообщили в областном министерстве спорта.

Массовый старт традиционно состоялся в селе Лесном Корсаковского района. Оттуда участникам предстояло преодолеть 30 или 50 км, пролегающих от побережья Охотского моря, через Сусунайский хребет (близ пика Чехова). Финишеров встречали на лыжероллерной трассе в Южно-Сахалинске.

Быстрее всех к финишу пришли участники забега на 30 км Илья Ерещенко (1.37.02,09 секунды), Илья Жуков (1.38.16.5) и Петр Иванцив (1.38.52,7).

На дистанции 50 км лучший результат показал бессменный победитель марафона Иван Кустов, прошедший трассу за 2.17.41,6 секунды. Второе место занял Дмитрий Дербин (2.23.23,5), третье – Алексей Барышников (2.24.10,7).

Всех участников наградили памятными медалями и дипломами. Победители, в том числе лидеры в возрастных группах, получили медали и денежные призы.

Гимнастика и эстетика

Сахалинская сборная завоевала серебряные и бронзовые медали на первенстве ДФО по эстетической гимнастике. Соревнования впервые проходили в Петропавловске-Камчатском и собрали 138 спортсменок из четырех регионов Дальнего Востока.

«Серебро» в копилку Сахалинской области принесла команда «Мира» в категории «девушки 12 – 14 лет». Победу праздновали Екатерина Васильчикова, Алиса Ер¸мина, Анна Князева, Кристина Кондранина, Алиса Крылова, Ю На Пе.

В категории «девочки 10 – 12 лет» второе место заняла команда «Мерцание» в составе Веры Варсеговой, Анны Грэмаде, Дарьи Демидовой, Марии Ермошкиной, Елены Ким, Лидии Столяровой, Надежды Хлыстовой, Алины Эм.

Также в рамках первенства ДФО прошел турнир «Юные грации», в котором команды гимнасток из Сахалинской области в категории «девочки 8 – 10 лет» дважды поднялись на пьедестал почета: серебряные медали завоевала команда «Эдельвейс», бронзовые – команда «Камелия».

В лыжном спринте

Островная спортсменка Софья Кузнецова стала третьей на ХI зимней спартакиаде учащихся России. Старты прошли на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре.

В упорной борьбе Софья Кузнецова стала бронзовым призером в гонке свободным стилем – спринт.

Софья Кузнецова является воспитанницей спорт­школы олимпийского резерва зимних видов спорта и занимается под руководством Ирины Улитиной.

21 медаль дзюдоистов

В Южно-Сахалинске состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, а также юниоров и юниорок до 23 лет.

В последнее время островной столице с завидной регулярностью предоставляют право проводить первенство ДФО. Нынешний турнир был уже шестым за последние семь лет.

Это лучшее свидетельство высокой репутации РОО «Федерация дзюдо и самбо Сахалинской области». В островном регионе дзюдо занимается около 1000 мальчишек и девчонок в девяти муниципальных образованиях, и это число постоянно растет.

Турнир получился масштабным. Своих сильнейших спортсменов делегировали Амурская, Магаданская области, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Бурятия и Саха (Якутия). Общее количество участников превысило 170 человек.

Сахалинские дзюдоисты в общей сложности завоевали 21 медаль (4 золотые, 3 серебряные и 14 бронзовых), заняв первое место в командном зачете.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.