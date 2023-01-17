И в музей, и на оленью экоферму. Продлена программа детского социального туризма

С 16 января в регионе стартовал новый этап программы детского социального туризма.

Планируется, что участие в проекте примут более 20 тысяч школьников с 5 по 11 классы. Первыми к участию в бесплатной программе присоединятся дети из Южно-Сахалинска и Охинского района, а также с Курильских островов. Принимать участие в программе смогут более 200 юных островитян в день.

Для школьников, которые присоединятся к программе впервые, сохранится основной формат путешествия: посещение культурно-образовательных программ в формате квеста в музеях островной столицы и аквапарка «Аква Сити», а также участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня».

А для тех детей, которые уже принимали участие в проекте, разработан новый экскурсионный формат, направленный на профориентацию и патриотическое воспитание. В него включат посещение оленьей эко-фермы или парка «Патриот» на аэродроме «Пушистый», промышленные экскурсии на сахалинские предприятия. Обязательным остается полноценное питание школьников в различных заведениях острова.

Программа детского социального туризма реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сообщили в региональном правительстве.

Татьяна МОРОЗОВА.