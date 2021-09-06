И в одинаковом есть разница

Я рыболов-любитель. Езжу за крупной кунджой на Лунский залив. В те места нужен пропуск, поскольку это территория памятника природы регионального значения. Но спортивное и любительское рыболовство (без применения водолазного снаряжения и сетей) там разрешено. Добро на это дает региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства.

Раньше было так: придешь в МФЦ п. Тымовское, напишешь заявление, и примерно через полмесяца готов бесплатный пропуск на рыбалку на один-два месяца.

Недавно в очередной раз я приехал в МФЦ написать заявление, а сотрудники мне говорят: у центра истек срок договора с агентством лесного и охотничьего хозяйства. Посоветовали открыть на сайте госуслуг личный кабинет. А я толком не умею ни с компьютером, ни со смартфоном обращаться. Хорошо, сосед помог, завел мне личный кабинет, отправил мое заявление.

И вот по почте получаю пропуск на бесплатную рыбалку на Лунском заливе, а на конверте марок – почти на 150 рублей! И стало мне жаль, что лично на меня потратили такую сумму бюджетных денег. А ведь сколько людей подобные пропуска заказывают!

Недавно по телевизору смотрел сюжет про озеро Тунайча и его окрестности. Это тоже памятник природы регионального значения. Там, как и на Лунском заливе, разрешено спортивное и любительское рыболовство. Однако рыболовам-любителям не нужно оформлять никаких пропусков. Задаюсь вопросом: почему такая разница?

Евгений Перелыгин, п. Тымовское.

От редакции.

В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства подтвердили, что действительно для рыболовов-любителей, приезжающих на Тунайчу, никогда разрешительные пропуска не выдавали.

Как пояснили специалисты, происходит это потому, что никто на озеро за кунджой в это время не поедет. Там идет возврат искусственной кеты, и численность ее высокая. Так что до октября вместо кунджи будет клевать кета, а правилами рыболовства любительский лов кеты запрещен. На Лунском заливе численность кеты минимальная, и поимка ее на удочку будет случайной. Поэтому зачастую островитяне, оформив пропуска, едут на рыбалку в северные районы.