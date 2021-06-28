И в реках-протоках, и в морском прибрежье. Глухая пора не для рыболовов-любителей Сахалина

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в июле рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– Помнится, Виталий Дмитриевич, в Западной Сибири, где я родился, июль, по материковым меркам, считался для рыбной ловли глухой порой: рыба неохотно клевала из-за жары.

– Однако для нашей островной области, где, как говорится (и даже в песне поется!), «вода, кругом вода», такое определение верно лишь отчасти. Во-первых, в июле в нерестовые реки начинает массово заходить горбуша, а это, в свою очередь, активизирует хищных рыб, охочих до горбушевой икры. Во-вторых, просыпается морское прибрежье.

– Горбуша ведь и сама представляет интерес для любительской рыбалки?

– Да, любительский лов горбуши с использованием удебных орудий и ставных сетей в морской акватории подзон Западно-Сахалинская и Восточно-Сахалинская разрешается с 1 июля по 31 августа, в зонах Южно-Курильская и Северо-Курильская – с 15 июля по 30 сентября (такую информацию пресс-служба регионального министерства по рыболовству опубликовала в «Советском Сахалине» 22 июня).

Это дает возможность любителям рыбалки не только реализовать свой «основной инстинкт», но и удовлетворить разумные потребности в рыбе.

– Речь идет о правиле трех хвостов?

– Да, каждый день в течение определенного срока вы можете поймать три горбуши бесплатно. В прошлом году такая возможность предоставлялась островитянам в августе, в нынешнем – сроки смотрите выше.

– Осталось научить земляков такой рыбалке!

– Многие сахалинцы нас с вами могут сами чему угодно научить. Но раз мы стали инициаторами этой публикации, то некоторые моменты, конечно, обязаны пояснить. В частности, речь идет о ставных сетях длиной 30 метров и высотой 3 метра. Они должны быть пронумерованы и зарегистрированы в установленном порядке в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства.

Что касается удебных снастей, то прежде всего применяется поплавочная удочка с октопусом (эта силиконовая приманка местным рыбакам хорошо известна) и крючком подходящего размера, на который насаживается вареная или сырая креветка. Октопус может быть розового цвета, но обязательно с серебристыми блестками, иначе клев будет значительно хуже. И второй самый ходовой – фиолетово-синий тоже с серебристыми включениями.

Кроме того, на морской рыбалке хороши японские блесны «тасманский дьявол» («tasmanian devil»). Их для ловли горбуши можно модернизировать: вместо шарика надеть тот же октопус, а на одинарный крючок – креветку, которую желательно привязать ниткой, чтобы наживка лучше держалась. На такую спиннинговую снасть поклевок будет гораздо больше, чем с тройником. Причем проводка «тасмана» должна быть медленной, что принципиально важно.

– Признаюсь, по сравнению с морским прибрежьем мне все же больше нравится ловить горбушу по лицензиям в реке – это и спортивнее, и азартнее. Но речная лицензионная рыбалка иногда запрещалась. Какие перспективы у рыболова-любителя в предстоящем сезоне?

– На юге острова есть три участка для любительского рыболовства на реках Лютога, Урюм и Тамбовка. Но в текущем году, как и в прошлом, залив Анива будет закрыт для всех видов рыбалки из-за недостаточного количества ожидаемых на нерестилищах производителей горбуши. Однако в случае ее значительных подходов решением областной комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб участки для рыболовов-любителей могут быть открыты.

– В таком случае, Виталий Дмитриевич, нам придется дать читателям обещание со словом «если». Расскажем о способах ловли горбуши в реках на любительские снасти, если это будет разрешено.

– С удовольствием поделюсь такой информацией с добросовестными любителями рыбалки.

Что касается июля, то в этом месяце продолжится активный клев нагульной кунджи – повсеместно в устьевых участках рек, в протоках, соединяющих лагунные озера с морем, в северо-восточных заливах острова – Чайво, Набильский, Лунский и других.

На восточном побережье, начиная от центрального Сахалина и севернее, перед заходом горбуши в реки идет проходная мальма.

– Рыба, которую сахалинцы называют гольцом?

– Это местное название, но правильное научное – южная мальма. Именно перед заходом горбуши. У аборигенов даже есть примета: если в реке много гольца, значит, будет много горбуши.

– И на что клюет эта мальма, она же голец?

– На все виды наживок, блесны, мушки.

Нельзя забывать и о красноперке, которая откармливается после нереста. На средних участках рек и в верховьях можно половить крупночешуйчатую красноперку, на устьевых участках и в солоноватоводных лагунах – мелкочешуйчатую. В небольших речках продолжает нереститься сахалинская красноперка.

В морском прибрежье будут ловиться разные виды камбалы, преимущественно звездчатая, темная и желтобрюхая.

На всех побережьях с каменистым и галечно-гравийным грунтом клюет терпуг, у нас их два вида – бурый и Стеллера. Между прочим, это тоже хищник, поэтому кроме наживок животного происхождения он может соблазниться и блесной.

– Верно, при блеснении кунджи в Муравьевской протоке, когда блесну проводишь ближе ко дну, нередко попадаются терпуги.

– Если говорить о пресноводных рыбах, то в июле продолжится клев серебряного карася, проснувшегося и отнерестившегося еще в прошлом месяце. Он ловится не только в южных озерах, но и, например, в бассейнах рек Тымь и Поронай на донку (в том числе резинку), на длинную поплавочную удочку, о чем я уже говорил.

– Как известно, на Сахалине только серебряный карась, другого нет, но иногда пойманные рыбы имеют явную золотистую окраску, что так и хочется сделать «научное открытие».

– Нет, золотой карась у нас не водится, это непреложный факт. Однако сахалинский очень пластичен и в зависимости от цвета воды может приобретать разную окраску, что и вводит вас в заблуждение.

В центральной части острова также можно рассчитывать на интенсивный клев амурского язя (чебака) и амурской щуки. Период клева – после их нереста и до захода в реки тихоокеанских лососей, которые разгоняют других рыб по протокам (остаются только крупные особи). Так что июльская горбуша сильно подпортит эту рыбалку.

– Какие перспективы у нашего брата на северо-западном побережье острова?

– Там в июле самый активный клев ленка и хариуса. Эта рыба, отнерестившись, будет откармливаться. Ловить ее лучше всего на мушки.

Ну и, конечно, повсюду в этом месяце сахалинская уха не обходится без мелочовки. Но помните и своим друзьям напоминайте, что «подкаменка» – это молодь симы-красавицы, ее беречь надо!

Георгий ЮРГИН.

Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Пицца с горбушей

Поскольку эта рыба в июле уже появляется в продаже, предлагаю испечь с ней пиццу.

Покупаем или готовим сами дрожжевое тесто. Берем свежую горбушу, освобождаем от внутренностей. Затем – очень важный момент – с рыбы снять шкуру (чтобы не было рыбного запаха). Для облегчения этой операции рыбью тушку можно окунуть в кипяток. Далее рыбу без шкуры отвариваем в соленой воде в течение одной – трех минут, мясо отделяем от костей и разминаем ложкой до консистенции пасты.

Добавляем ложку майонеза, выжимаем сок из половинки лимона, все перемешиваем.

Раскатываем тесто, выкладываем на него горбушовую пасту, сверху – томаты, прокрученные через мясорубку, и посыпаем любым сыром (по вашему вкусу), измельченным на терке.

Пиццу выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 180 – 200 градусов в течение 10 – 15 минут.

Получается быстро и очень вкусно.