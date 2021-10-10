И в ваш дом придет газ

Владельцы 5,5 тыс. домов получат компенсацию до 200 тыс. рублей на подключение дома к газу. Это сумма двух субсидий – на проектные работы и прокладку внутридомовой системы газоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для людей это хорошее подспорье.

«Купили хороший котел, теперь все в нем одном – горячая вода, отопление. Раньше топили углем, потом перешли на жидкое топливо. Вся пенсия на него уходила. Зимой расходовали по 500 литров каждый месяц – это примерно 25 тысяч рублей. А теперь будет в 10 раз меньше», – говорит пенсионерка из Лиственничного Татьяна Назарова.

По поручению губернатора области разработан помесячный график подключений абонентов по каждому населенному пункту. До конца 2022 года должны провести газ к 5583 домовладениям в трех муниципалитетах, где уже проложен газопровод. Это Анивский и Тымовский районы, а также Южно-Сахалинск.

Ольга Никифорова.