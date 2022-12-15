«И весточку бойцу передадим, и семье поможем!» Сахалинки как могут поддерживают доблестных воинов

Местные отделения Союза женщин России, которые в народе уже получили название женсоветы, активно работают во всех районах области. Их представительниц можно видеть на военных полигонах, на встречах с семьями мобилизованных, с самими военными в зоне СВО.

– С первых дней спецоперации мы совместно с властями региона включились в эту работу, – рассказывает председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова. – Наши представительницы входят в региональные и муниципальные штабы по вопросам мобилизации. Это позволяет быстрее реагировать на обращения матерей и жен мобилизованных сахалинцев. Вопросы касаются не только бойцов, которые находятся непосредственно в зоне СВО. Иногда возникают житейские проблемы у членов их семей, и им тоже требуется наша помощь. И мы помогаем.

Кому-то в трудоустройстве, кому-то в устройстве ребенка в детский сад или школу, получении пособий и срочной социальной помощи. Многие обращаются с бытовыми вопросами, за помощью пожилым родителям, а также за правовой поддержкой. В нескольких районах мы помогли с приобретением и подвозом дров, ремонтом квартир и кровель частных домов, с оформлением мер социальной поддержки… Там, на передовой, наши воины должны понимать, что их слышат и ждут, об их семьях заботятся.

По словам Натальи Коршуновой, региональное отделение Союза женщин участвует в проекте «Сопричастность». Сахалинки занимаются сбором гуманитарной помощи – на территорию спецоперации отправлено уже более 45 тонн гуманитарного груза – продуктов, одежды, предметов личной гигиены. А также письма нашим бойцам со словами благодарности и поддержки.

Активно идет эта работа в Долинске, Корсакове, Курильске, Невельске, Аниве и Южно-Сахалинске.

Женсоветы проводят и свои благотворительные акции.

В предновогодние дни в городах и селах области Сахалина будут организованы праздники для детей, чьи отцы или матери мобилизованы на военную спецоперацию. Детвора получит подарки и примет участие в различных творческих мастер-классах, сказочных квестах.

Недавно в Невельском районе состоялся региональный фестиваль «Мамины истории», в рамках которого провели акцию «Привет из дома». В посылках, отправленных мобилизованным землякам на Донбасс, теплые носки, шарфы, шоколад, иконки с молитвами и письма с детскими рисунками и со словами поддержки. Женщины верят, что добрая весточка из дома поможет доблестным воинам одержать победу.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.