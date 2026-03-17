И вновь успехи сахалинских спортсменов – в слаломе, сноуборде, плавании

София Надыршина победила на этапе Кубка страны

София Надыршина завоевала золотую и бронзовую медали пятого и шестого этапов Кубка России по сноуборду. Островитянка отличилась в параллельном слаломе.

Игорь Надыршин на пятом этапе занял тринадцатое место, а на следующем – четвертое, проиграв бронзовому призеру микроскопические 0,01 секунды. Четвертое место – это лучший результат сахалинского сноубордиста на этапах мужского Кубка страны, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Соревнования прошли на горнолыжном центре «Райдер» в Миассе (Челябинская область).

Алексей Яблочников — серебряный призёр Спартакиады учащихся России

Сахалинский спортсмен Алексей Яблочников стал обладателем серебряный награды XIII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2026 года по сноуборду.

Соревнования прошли в Красноярске. Звание сильнейших в дисциплине «параллельный слалом» оспаривали 29 спортсменов, представляющих 14 регионов страны.

Алексей успешно прошёл две квалификации и вышел в финал, где смог показать второй результат, уступив победу сопернику из Москвы Арсению Кузнецову.

Впервые выступили на чемпионате и первенстве ДФО — завоевали 13 медалей

Сахалинские спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в плавании. Соревнования прошли в Хабаровске, собрав более 50 участников из пяти регионов Дальнего Востока.

Сборная региона впервые выступала за пределами области — федерация была создана лишь в 2025 году.

В чемпионате ДФО отличились Дмитрий Им (два золота и бронза), Алексей Гридяев (два золота и серебро), Дарья Юн (золото и два серебра), Кирилл Елькин (серебро и бронза). В первенстве призёрами стали Анна Семенюк (серебро и бронза) и Кирилл Шишкин (бронза).

Спортсмены тренируются в спортивной школе водных видов спорта имени В.В. Сальникова и в спортшколе по плаванию Южно-Сахалинска. Впереди у команды подготовка к всероссийским стартам.