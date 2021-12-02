И зимой здесь сможет ягода расти. Это подтвердил эксперимент экофермы «Клубника от Наташи»

Декабрь на Сахалине уже отметился снегами, а в селе Старорусском вопреки календарю только завершается сбор ароматной клубники. Летом (а оно в этом году было жарким) семейная экоферма Одинцовых ежедневно собирала до тонны десертной ягоды. В сентябре – октябре из теплиц на реализацию поступило 2,5 тонны садовой земляники.

Примечательно, что сбор урожая на площади в 0,25 га в качестве эксперимента продолжался до первых дней зимы. И это не может не радовать. В островном регионе это пока единственное хозяйство, выращивающее ягоды с удлиненным сроком реализации, то есть вне сезона, отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли. Предприниматели убеждены, что когда к селу Старорусское протянут газопровод и отапливать теплицы можно будет не баллонным, а трубным газом, то и сбор садовой земляники станет круг­логодичным.

Наталья Одинцова и ее сыновья Артем и Михаил сами проектировали, строили и проверяли в течение трех лет свои теплицы. Они выдерживают большую снеговую нагрузку. А если в них установить еще и пленочные каркасы и прогонять теплый воздух между ними и стенками теплицы, то клубника будет спеть и зимой. Тем более что в ягодных «оранжереях» предусматриваются и автоматические регуляторы проветривания, и своеобразный климат-контроль.

В этом хозяйстве, по примеру Хоккайдо, отрабатывают технологию малообъемной посадки земляники садовой в теплицах. Постоянная технологическая модернизация, научный подход, использование современных средств защиты и питания растений, лабораторных результатов почвенного и листового анализа позволяют Одинцовым с оптимизмом смотреть в будущее. Одна из их приоритетных целей – строительство в 2023 – 2025 годах современного круглогодичного комплекса по выращиванию клубники для жителей области.

– Мы развиваемся динамично только благодаря мерам господдержки, – говорит руководитель экофермы «Клубника от Наташи» Артем Одинцов. – Поэтому смело строим планы по расширению производства, увеличению валового объема ягоды и расширению ассортимента.

Еще в 2017 году в региональном правительстве был разработан порядок предоставления мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаро­производителям. Размер поддержки на приобретение и закладку плантаций плодово-ягодных культур составляет 90%, на возмещение затрат по уходу за ними – до 50%. Предусмотрена субсидия и на повышение плодородия земель.

Все это позволило Одинцовым расширить производственную базу, увеличив площадь посадок и объем валового производства ягоды. А еще – приобрести трактор «Кито» с навесным оборудованием и автомобиль для доставки продукции в торговые точки города.

Таким образом за 10 лет работы крестьянскому (фермерскому) хозяйству из с. Старорусское удалось создать динамично развивающееся современное производство.

А начиналось оно с посадок садовой земляники на одном гектаре. В нынешнем году ягодные плантации (а это 8,5 га) дали урожай в 40 тонн! В 2022-м предприниматели планируют ввести в оборот полтора, а в 2023-м еще три гектара. Площади теплиц в будущем году увеличатся до 0,5 га, а к 2026 году – до 3-х. Ведь, как показывает практика, самая крупная и сладкая клубника, в том числе и ремонтантных сортов, вырастает в защищенном грунте, причем без применения химикатов.

Поскольку все агротехнические работы ведутся по технологическим картам, то ожидается увеличение валового сбора и урожайности, а также улучшение товарного качества садовой земляники.

В новом году Одинцовы намерены провести сортоиспытания голубики, малины и других ягодных кустарников и определиться с площадями их посадки. Каждый вид ягоды будет выращиваться на территории от 2 до 6 гектаров, что расширит ассортимент ягодных культур от местного товаропроизводителя.

Есть у экофермы фирменные яркие палатки с логотипом. В них летом в современной упаковке и различной расфасовке продают отборную клубнику. Она пользуется большим спросом. Возможно, со временем, когда производство внесезонной продукции достигнет максимума, появится у Одинцовых в областном центре и свой стационарный павильон.

Людмила Николаева.