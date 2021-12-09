И золото, и серебро, и бронза. Островные спортсмены показывают хорошие результаты на всероссийских соревнованиях

Гонки на лыжах

В Сыктывкаре завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17 – 18 лет. В этом году на состязания заявилось большое количество желающих: 695 спорт­сменов из 54 регионов.

Среди тех, кто вышел на лыжню, были и представители Сахалинской области. Лучший результат среди островитян показал Данил Нечипоренко из Охи, завоевавший бронзовую медаль в гонке на 10 км свободным стилем. Его результат – 28.02,6. На дистанции 15 км классическим стилем он попал в топ-5.

Можно сказать, что Сыктывкар является счастливым городом для Данила. Здесь в 2020 году на первенстве России среди юношей 15 – 16 лет он завоевал серебряную медаль в гонке на 5 км свободным стилем и бронзовую на 10-километровке классическим стилем.

В гонке на 5 км свободным стилем седьмое место заняла Софья Кузнецова.

На дистанции 10 км классическим стилем Юлия Завьялова финишировала девятой.

Сквозь «Метелицу»

Островные спортсмены Никита Ким и Алексей Кравченко заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Метелица». Традиционные старты проходили в Хабаровске со 2 по 5 декабря и собрали более 100 участников.

Холмский легкоатлет Никита Ким показал отличный результат, заняв первое место в беге на 300 метров и третье место на дистанции 60 метров. Алексей Кравченко завоевал серебро на дистанции 1000 метров.

Показали класс!

С 3 по 5 декабря в Санкт-Петербурге состоялись всероссийские соревнования по чир-спорту. Побороться за лидерство в крупных стартах сезона приехали спортсмены из более чем тридцати регионов России.

Сахалинскую область представила команда в составе воспитанниц спортшколы «Кристалл» и школы танца «Грейс» под руководством тренеров Кристины Лях, Натальи Колпак, Ольги Хитровой, Маргариты Редькиной и Светланы Лапырёнок.

В дисциплине «чир-хип-хоп мальчики/девочки» весь пьедестал завоевали сахалинские спортсменки. Места распределились следующим образом: золото у Анастасии Барановой и Милены Зыряновой, серебро у Валерии Шаройкиной и Ульяны Колесник, бронза у Миланы Ениной и Маргариты Будылиной.

В дисциплине «чир-джаз» второе место у Маргариты Будылиной и Миланы Ениной. Во фристайле золотая медаль вновь была завоевана Анастасией Барановой и Миленой Зыряновой.

Юниорки показали не менее достойные результаты и взяли два золота и серебра. Так, двойка Алисы Кошкиной и Миланы Терентьевой стала первой в дисциплине «чир-хип-хоп». Второе место в этой категории заняли Даниэла Боярова и Алекса Юн. В «чир-джазе» золотыми призерами стали Алиса Кошкина и Алекса Юн. На втором месте Анна Волошинская и Руслана Замотаева.

В категории «мужчины/женщины» в копилке наших спортсменок оказались медали всех проб. «Чир-хип-хоп» подарил золото Эльвире Барановой и Кристине Лапыр¸нок. Арина Юн и Яна Кривобокова стали серебряными призерами в этой дисциплине. В «чир-джазе» Эльвира Баранова и Кристина Лапыр¸нок заняли третье место.

Благодаря такому солидному набору наград сахалинская сборная стала бронзовым призером в общекомандном зачете после Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, Кристина Лапыр¸нок выполнила норматив мастера спорта России.

Быстро плавает Виктория

Сахалинские спортсмены привезли пять медалей всех достоинств со всероссийских соревнований по плаванию «Mad Wave Classic 2021» среди юношей и девушек от 9 до 18 лет. Состязания прошли в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта подмосковного города Руза.

Свои навыки плавания демонстрировали более 950 спортсменов в составе 73 команд из 21 региона России, Южной Осетии и Донецкой народной республики. Сахалинскую область представляли воспитанники спорт­школы водных видов спорта Виктория Завертяева, София Гнатюк, Валерия Стародубенко, Вячеслав Золотор¸в, Савелий Сакун и Богдан Бигбаев под руководством тренеров Арт¸ма Золотор¸ва, Павла Коренухина, Алексея Обухова и Ким Ю Ми.

В программе соревнований были представлены дистанции 50, 100 и 200 метров в каждом из стилей плавания и 200 метров комплексным плаванием. Победителей и призеров определяли в четырех возрастных группах отдельно среди юношей и девушек.

Виктория Завертяева принесла в копилку сахалинской команды сразу четыре медали разного достоинства: одну золотую (100 метров, баттер­фляй), две серебряные (50 метров, баттерфляй и 100 метров, вольный стиль) и бронзовую награду (200 метров, вольный стиль). Савелий Сакун стал обладателем бронзовой награды на дистанции 100 метров брассом.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.