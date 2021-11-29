И золото, и серебро, и бронза. Сахалинские спортсмены хорошо выступают на всероссийских и межрегиональных соревнованиях

Заняли весь пьедестал

В Кировске (Мурманская область), где проходит этап Кубка России по горнолыжному спорту, завершились состязания в слаломе. На старт заключительной женской гонки вышли 49 спортсменок.

По итогам первой трассы в тройке лидеров оказались три сахалинские горнолыжницы. Лучшее время показала Софья Крохина, опередившая Софью Матвееву и Ринату Абдулкаюмову.

Во второй попытке неожиданностей не произошло. Лидеры уверенно отстояли свои позиции.

В итоге первое место заняла Софья Крохина. Серебряным призером стала Рината Абдулкаюмова, бронзовым – Софья Матвеева, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Горнолыжников ожидают еще по две гонки в слаломе-гиганте.

На слаломных трассах

В том же Кировске состоялась гонка в слаломе в зачет IV этапа Кубка России. В стартовом протоколе были фамилии 71 горнолыжника. Из них только 19 смогли пройти обе трассы без ошибок.

Бронзовую медаль завоевал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду г. Юж­но-Сахалинска Роман Зверян. Он после первой трассы был только восьмым, но во второй попытке показал третий результат.

В ТОП-10 пробились еще два сахалинских спортсмена. Юрий Другов – на четвертом месте, Кирилл Казаков – на шестом.

На женскую гонку заявились 52 горнолыжницы из дюжины регионов страны. Обе попытки без ошибок смогли пройти только 15 из них.

В итоге первое место заняла мастер спорта из Южно-Сахалинска Софья Матвеева.

Две медали Софии

В Абзаково (Башкирия) завершился I этап Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Участниками состязаний стали свыше 120 спортсменов. Среди них были члены первого и второго национального состава сборной команды страны.

В первый день прошли соревнования в параллельном слаломе-гиганте. Золотую медаль завоевала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноу­борду г. Южно-Са­ха­линска София Надыршина.

Во второй день лучшие спортсмены России соревновались в дисциплине параллельный слалом. Здесь София Надыршина стала бронзовым призером.

60 наград

Традиционный турнир по олимпийскому тхэквондо прошел в приморском городе Спасск-Дальний. Участвовали спортсмены из Владивостока, Находки, Уссурийска, Дальнегорска, Партизанска, Спасска-Дальнего, Камчатского края и Сахалинской области. Наш регион представили 30 тхэквондистов Корсакова – воспитанники «Спортивной школы» и спортклуба «Единство».

Островитяне завоевали 37 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Стреляли метко

Сахалинцы привезли пять медалей лично-командного первенства России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия среди юношей и девушек до 17 лет. Состязания прошли в Казани и собрали более 350 спортсменов из 38 регионов страны.

Сахалинскую область на соревнованиях представляли 11 воспитанников отделения пулевой стрельбы спортшколы игровых видов спорта Южно-Сахалинска под руководством тренеров Геннадия Лаптева и Елены Шеренковой.

В стрельбе из пневматической винтовки стоя среди пар за победу боролись 64 команды. От островного региона здесь выступали Константин Обоскалов и Анна Бойко.

Ребята выиграли квалификацию, установив новый рекорд области (615,6 очка), обновив прежнее достижение на 0,3 очка. Спортсмены успешно дошли до финала, где встретились с соперниками из Самарской области и одержали победу со счетом 16.10, взяв золото в категории U16.

Еще две медали – серебряные – Константин и Анна завоевали в стрельбе стоя в индивидуальном зачете.

Две бронзовые медали взяли сахалинские стрелки в командном зачете среди юношей – на третью ступень пьедестала дважды поднялись Константин Обоскалов, Владислав Немыкин и Иван Тимощенко.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.