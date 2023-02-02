И звезды иногда болеют… Сахалинцы желают скорейшего выздоровления именитому земляку Игорю Николаеву

Под занавес января из столицы поступило тревожное известие о госпитализации мэтра современной эстрады, композитора и исполнителя многочисленных, всенародно любимых песенных хитов Игоря Николаева. Это произошло ночью 31 января.

Информации о произошедшем крайне мало, телефон концертного директора артиста пока не отвечает. Известно, что композитор был экстренно госпитализирован в столичный кардиоцентр с подозрением на инфаркт и поступил в блок интенсивной терапии. Затем Игорь Николаев, чтобы успокоить многочисленных поклонников, сам сообщил, что проходит обследование, чувствует себя хорошо и надеется на встречу со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах.

Следом поступило сообщение о том, что композитор перенес операцию на сердце.

Московские СМИ наперебой сыпят деталями, дескать, Игорю Николаеву провели коронарографию, установили стенты. Поговаривают, что у звездного пациента это уже не первый инфаркт, а второй, первый он перенес два года назад.

Пишут также, что композитор ощутил боль в груди, когда находился в загородном доме в Московской области. В «скорую» обратился сам. Пациента сначала доставили в одну из больниц Красногорска, а позже перевезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» минздрава России…

Для многих сахалинцев имя Игоря Николаева особенно дорого, ведь композитор родился в Холмске в 1960-м и провел юношеские годы на Сахалине. Совсем недавно, 17 января, ему исполнилось 63 года.

В центральной библиотеке Холмска, носящей имя его отца, поэта Юрия Николаева, сообщили, что, к сожалению, прямого контакта с Игорем Николаевым нет, связь с ним в последние годы осуществляется лишь опосредованно, через администраторов. Поэтому и «горячих» новостей о нем тоже нет. Островные поклонники творчества маэстро с теплотой вспоминают ноябрь 2019 года, когда он в очередной раз приехал на малую родину, в Холмск, и принял участие в церемонии награждения талантливых сахалинцев муниципальной литературной премией по случаю 20-летия с момента присвоения центральной районной библиотеке имени его отца. Сахалинцы «держат кулачки» и искренне желают именитому земляку скорейшего выздоровления.

За несколько дней до случившегося «Советский Сахалин» рассказал об очередном творческом проекте композитора – 21 января в вечернем телешоу «Привет, Андрей!» Николаев подарил поклонникам новую песню «Синий ветер, белый лен». Игорь исполнил ее в дуэте с восходящей звездочкой эстрады из Петро­павловска-Камчатского Люсей Чеботиной. На том выступлении Игорь Николаев, как и всегда прежде, подчеркнул свое сахалинское происхождение.

Владимир СЛАВИН.