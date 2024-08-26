Иченбоновцы и чековитовки. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним

В «Советском Сахалине» 32 года назад состоялась моя преддипломная практика. Нас, двух студенток отделения журналистики ДВГУ — Любу Устич и меня, Наталью Сидоренко, – встретили очень дружелюбно и определили в самый загруженный отдел – промышленности.

В ту пору в нём работали четыре журналиста, все — мужского пола: двое недавних выпускников университетов – Женя Воробьёв и Владимир Бубнов, третий, Володя Наумов, был постарше их и посерьёзнее, а возглавлял отдел Николай Игнатьевич Чековитов — высокий, худой, в очках – в общем-то некрасивый, но такой умный, добрый, обаятельный! Умеющий объяснять и зажигать!

Как щенков учат плавать, бросая в воду, так и нас, девчонок, сразу же отправили в длительные командировки по острову. Почему-то обеих – в леспромхозы. Лес тогда валили практически во всех районах области. Задачу ставили — привезти как можно больше материалов, и обязательно разных жанров. Накаталась я тогда на лесовозах вдоволь! Побывала в самых отдалённых посёлках, правда, севернее Арги-Паги не забралась.

Первая же моя командировка стала поводом для общередакционного смеха. До приезда на остров я не сталкивалась с корейскими фамилиями и не знала, как ими можно пользоваться в газетных материалах. После возвращения из бригады знаменитого лесозаготовителя И Чен Бона я написала зарисовку об этом коллективе. Поскольку разговор шёл о бригаде в целом, приходилось часто использовать местоимение «они» — это было нехорошо, но альтернативой были ещё только пара выражений: «коллектив» и «члены бригады». Последнее мне очень не нравилось, и я образовала от имени и фамилии бригадира общее для коллектива определение – «иченбоновцы». А почему бы и нет? Говорили же и писали тогда — чанкайшисты, гоминьдановцы?!

Журналисты «СовСаха» просто рыдали над моими иченбоновцами. И тут же мы с подругой получили прозвище «чековитовки» – по фамилии нашего наставника.

В ту пору расцветало социалистическое соревнование, и нас, студентов отделения журналистики, учили основным принципам его организации. Теорию мы знали в общем-то отлично, поэтому практиканток зарядили вскоре на эту актуальную тему. Мы должны были искать и находить примеры трудового энтузиазма в каждом коллективе. И, кстати сказать, находили! И писали не кривя душой.

Сейчас ещё вспоминаю свою поездку на Чеховский бумзавод. Как он мне понравился! Компактный, чистенький, в зелени – не чета серой громаде Холмского ЦБЗ. Эти два предприятия соревновались, и я сравнила их на газетной полосе по нескольким позициям, не последнее место в числе которых занимали ухоженность территории и внимание к бытовым условиям рабочих. Помню, что на Чеховском ЦБЗ в самый грязный цех ставили чёрную чугунную свинью, отлитую в полный рост. С придумкой работали организаторы соцсоревнования, поэтому и трудовые показатели там тоже были на высоте.

С нами старшие товарищи очень хорошо поработали. За какие-то два-три месяца практики мы настолько освоили специфику отдела, что редактор отпустил его сотрудников в отпуск, доверив «вести промышленность» двум девчонкам. Мы и свои кровные каникулы тоже провели в отделе промышленности — нас об этом очень просили. Зато перед отъездом в университет мне и Любе вручили по 200 рублей премии.

Нас провожали в редакции торжественно, с напутственными словами, поздравлениями. Ответственный секретарь Николай Титович Чурсин, пожимая наши руки, сказал: «Надеюсь, что «Советский Сахалин» станет для вас трамплином в большую прессу».

Люба Устич, ставшая позднее Латыповой, поработав в «Советском Сахалине», уехала в Душанбе, в республиканскую газету, которую редактировал бывший сотрудник отдела промышленности Владимир Наумов, потом вернулась на Дальний Восток в Хабаровск, сотрудничала в краевой и республиканской прессе. Мои «лыжи» оказались короче, я застряла на острове, больше 20 лет «прожила» в «молодёжке», последние 9 лет — в «СовСахе». О чём в общем-то не жалею. Я несу благодарность «Советскому Сахалину» ещё с той далёкой практики. Здесь мне дали уверенность в своих силах, в правильности выбора профессии.

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.

ОБ АВТОРЕ

Котляревская Наталья Петровна. Работала в газетах «Ударный фронт» (г. Дальнереченск), «Молодая гвардия». В «Советском Сахалине» с июня 1996 года. Заведовала отделом писем до 2018 года, до выхода на пенсию. Неоднократный победитель областных журналистских конкурсов.

P. S.

Материал написан в 2005 году для специального номера к 80-летию газеты.