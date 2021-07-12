Идея на вес мусора. Сахалинцы привыкают к раздельному сбору твердых бытовых отходов

В областном центре запущен проект раздельного сбора мусора. Четыре сотни новеньких контейнеров для сбора металла и пластика были развезены и установлены в городских дворах. Теперь горожане привыкают освобождаться от бытового мусора по новым правилам.

О необходимости раздельного сбора мусора у нас говорили несколько лет. В прошлом году решение проблемы наконец-то получило вполне осязаемые формы: раздельный сбор ТБО был организован в селе Дальнее. Говорят, что местные жители отнеслись к нововведению с большим пониманием. Во всяком случае, пластиковые бутылки с металлическими банками старались не путать.

Туда и сюда

Эксперимент в Дальнем был признан удачным. И вот теперь за кардинальное решение мусорной проблемы взялся Южно-Сахалинск. Пластик — отдельно, металл — отдельно, все остальное — по прежней схеме: бросай, куда хочешь.

Отсортированный мусор планируется отправлять для переработки на материк. Не бесплатно, конечно, а по вполне определенным ценам. Исключительно по весу. Правда, с учетом сахалинской логистики, ажиотажа ожидать не приходится. Переработчику на материке гораздо проще и дешевле привезти мусор из соседнего района. Так что на мусоре вряд ли разбогатеешь.

Небольшую часть пластика попробуют перерабатывать здесь же, в регионе. Проект пока в разработке и будет реализован в конце 2023 года. Именно тогда планируется запустить перерабатывающие мощности. Из полимера вполне можно изготавливать что-нибудь полезное, например, трубы разного диаметра. Если они окажутся хорошего качества, ЖКХ их вполне сможет использовать при строительстве коммуникаций.

Инициаторы нововведения уверены, что в скором времени к областному центру присоединятся городские округа по всему Сахалину. Разработан план обращения с ТБО. В девяти городских округах предполагается построить девять линий по сортировке мусора, шесть полигонов ТКО и четыре станции по перезагрузке мусора. Цена вопроса — 3,1 млрд рублей.

Всего же инвестиционная программа, разработанная в региональном правительстве, предусматривает строительство 15 объектов по утилизации и переработке ТБО.

В режиме конспирации

Два объекта уже почти построены — полигон ТКО в Корсакове и аналогичный объект в Известковом. На совещании членов регионального правительства по выполнению ключевых показателей эффективности, прошедшем вчера, прозвучала информация о полигоне в Известковом. Первую очередь полигона в Известковом введут в эксплуатацию во 2 квартале 2022 года. Его мощность составит 120 тыс. тонн мусора в год. Полигон рассчитан на эксплуатацию в течение 3 – 3,5 лет. Позже будет введена и 2-я линия полигона, более мощная, рассчитанная на 17 лет эксплуатации.

Судя по тому, с каким оптимизмом представляется общественности коммунальное нововведение, раздельный сбор мусора видится как безусловное благо для региона. Кто бы в этом сомневался? Другое дело, как совместить общественную значимость проекта с его индивидуальным восприятием? И как уложить в головы горожан саму необходимость строительства перерабатывающего предприятия в границах городского округа?

Общественный эгоизм у нас частенько зашкаливает. Идея строительства какого-нибудь непопулярного производства, вроде завода по сжиганию мусора или предприятия по утилизации отходов, неизменно сталкивается с активным противостоянием местных жителей – никому не хочется жить с видом на мусорный завод. Строить же подобное малопривлекательное производство подальше от города мы пока не научились.

Причем больше не потому, что не хотим, а исключительно в силу экономической невыгодности подобного проекта. Потребуются коммуникации, а это лишних денег стоит.

Это же касается и строительства предприятия по переработке пластика. Вынести его далеко за черту города — электрических проводов не хватит, надо будет специально новую линию строить. А заниматься переработкой пластика где-нибудь в городской черте, пусть даже и в промзоне, значит, рисковать вызвать на себя пристальное внимание местных экологов.

И как здесь быть сборщикам и переработчикам мусора, как совместить интересы общества и ЖКХ?

Проблема…

А как у них?

И здесь самое время повернуть голову на юг — в сторону Японии. Там механизм раздельного сбора мусора отработан до мелочей. Весь мусор там поделен на сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный.

За погрузкой мусорных пакетов в машину японцы следят в оба глаза. Ошибся пакетом или смешал несгораемый мусор со сгораемым — будь добр заплатить штраф.

Исключительно в иенах. Очень важно, что при сжигании мусора применяется самая современная технология утилизации — плазменная газификация. При температуре 1200 градусов и выше смолы не образуются, а токсичные отходы разрушаются.

Да, и вот что еще интересно: в той же Японии становится популярной идея отказа от одноразовых товаров вроде пластиковых пакетов, посуды и пр. Там считают, и совершенно справедливо, что снижение количества одноразовых вещей позволит значительно сократить количество мусора. И это притом, что в Японии утилизируют 90 процентов ТБО!

Сахалин — не Япония, нам есть куда везти мусор. Пока. Вот мы его и повезем. Во всяком случае, других альтернатив сборщики ТБО предложить не могут. Строить острова из мусора, как это делают в Японии, мы пока не научились, отказаться от одноразовых товаров еще не готовы. Наш путь – раздельный сбор и переработка вторсырья.

Игорь КАЛИНИН.