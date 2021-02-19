Идея строительства в области рыбоперерабатывающих заводов под инвестквоты нашла поддержку в правительстве

Сахалинская область – лидер на Дальнем Востоке по объемам береговой рыбопереработки. Возведение новых заводов позволит расширить географию поставок рыбной продукции и снизить зависимость от экспорта в КНР.

–Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории в области, – подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев. Особенно это касается Курильских островов, находящихся в непосредственной близости к районам промысла,

–Руководитель Росрыболовства уже доложил об этой инициативе Президенту РФ. Идея была поддержана. В дальнейшем соответствующие изменения планируем внести в нормативную базу, – сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Благодаря программе «квоты в обмен на инвестиции» – такие аукционы проводились в прошлом –появились новые предприятия на Шикотане, а также в Томаринском и Северо-Курильском районах. Однако в последние годы вектор предоставления инвестиционных квот был смещен на поддержку строительства судов. Теперь же предполагается расширить практику предоставления инвестквот на строительство рыбоперерабатывающих заводов..

Сегодня регион примет международную конференцию, инициатором которой выступило Росрыболовство. В мероприятии участвуют главы дальневосточных регионов, отраслевые ассоциации, рыбопромышленники, ученые и эксперты мирового уровня из России, Японии, Кореи, США и Канады, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Будут обсуждаться вопросы динамики численности, состояния запасов и искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей. Также для региона важна инициатива – разрешить рыбакам-любителям продавать свои уловы. Сахалинская область вошла в число регионов-участников пилотного проекта. Готовятся изменения в закон о любительском рыболовстве.