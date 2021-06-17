Идут поставки с материка. Островная торговая сеть работает на потребителя

Объема продовольственных запасов, сформированных торговыми предприятиями, достаточно для обеспечения Сахалинской области в течение трех месяцев. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и торговли.

Наличие продовольственных товаров в оптовой сети стабильно и находится под постоянным контролем. Ведется еженедельный мониторинг обеспеченности сахалинцев социально значимыми продуктами питания — в частности, мясом, молоком, сахаром, мукой, крупами, растительным маслом и некоторыми другими товарами.

Еженедельно запасы продовольствия пополняются за счет поставки на острова продуктов питания по прямым договорам. Наши основные поставщики — различные российские регионы: Приморский, Хабаровский, Алтайский, Краснодарский края, Томская, Омская, Новосибирская, Белгородская области. Активное участие в поставках принимают Москва и Санкт-Петербург.

В настоящее время отгружено и находится в пути более 2 тыс. тонн продовольствия. Всего же в январе – мае 2021 года в регион поступило около 87 тыс. тонн продовольственных грузов.

В весенний период традиционно увеличиваются объемы поставок с материка свежих овощей и фруктов. Регулярно отгружаются овощи, входящие в так называемый борщевой набор (картофель, свекла, морковь), а также зелень и лук, выращенные в Приморском крае. Сейчас оптовые организации изучают рынок и ведут предварительные переговоры о поставках яблок нового урожая. Сахалинские предприниматели готовы выехать в регионы для знакомства с ассортиментом продукции и заключения договоров о поставке в Сахалинскую область.

Наполнение региональной потребительской корзины ведется и за счет зарубежных поставщиков продуктов питания. В мае было завезено более 170 тонн молодого картофеля, выращенного в Китае, Пакистане, Иране и Египте. С началом сезона на стол сахалинцев поставляется черешня и клубника.

Весной текущего года сахалинские оптовые компании приняли участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021». Были заключены договоры на прямые поставки востребованных продуктов питания, таких, как растительное масло и мясная продукция.

Стоит отметить, что в роли поставщиков выступают сами компании-производители. Отказ от услуг посреднических организаций позволит торговой сети формировать потребительские цены, приемлемые для покупателей.

Владимир БОЛОТОВ.